В Украине дорожают сладости: в чем причина

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Мокрик Анастасия
С начала 2021 года в Украине стали стремительно дорожать кондитерские изделия. Эксперты рассказали, с чем это связано. Об этом информирует издание Аgronews.ua.
В Украине растут цены на сладости - фото: из открытых источников
Причиной резкого роста цен стал плохой урожай сахара в этом году. Его недостаток сказался на предприятиях, увеличив расходы на данный продукт почти до 200 млн гривен. Отсюда и новые цены на кондитерские изделия. Отмечается, что с начала года стоимость на сладости увеличилась примерно на 15-20%.
По словам экспертов, на данный момент Украина увеличивает импорт кондитерских изделий из Европы, поскольку значительная часть отрасли сейчас работает с отрицательной рентабельностью. Также отмечается, что такие сладости как карамель и сахарное печенье сейчас дешевле производить в Европе. В связи с этим с начала 2021 года был установлен рекордный рост импорта сладостей в нашей стране на 20%.
Учитывая непростую ситуацию, некоторые украинские ассоциации обратились к Верховной Раде с призывом отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар.
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