logo
Русский Українська

BTC/USD

33315.38

ETH/USD

2094.30

LTC/USD

132.01

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине дорожают сладости: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине дорожают сладости: в чем причина

Стали известны причины повышения цен на кондитерские изделия

10 июля 2021, 22:41
Автор:

Мокрик Анастасия

С начала 2021 года в Украине стали стремительно дорожать кондитерские изделия. Эксперты рассказали, с чем это связано. Об этом информирует издание Аgronews.ua.

В Украине дорожают сладости: в чем причина

В Украине растут цены на сладости - фото: из открытых источников

Причиной резкого роста цен стал плохой урожай сахара в этом году. Его недостаток сказался на предприятиях, увеличив расходы на данный продукт почти до 200 млн гривен. Отсюда и новые цены на кондитерские изделия. Отмечается, что с начала года стоимость на сладости увеличилась примерно на 15-20%. 

По словам экспертов, на данный момент Украина увеличивает импорт кондитерских изделий из Европы, поскольку значительная часть отрасли сейчас работает с отрицательной рентабельностью. Также отмечается, что такие сладости как карамель и сахарное печенье сейчас дешевле производить в Европе. В связи с этим с начала 2021 года был установлен рекордный рост импорта сладостей в нашей стране на 20%. 

Учитывая непростую ситуацию, некоторые украинские ассоциации обратились к Верховной Раде с призывом отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар. 

Напомним, ранее издание Комментарии" информировало о том, что Государственная служба статистики опубликовала данные об изменении цен на продукты питания, обувь, одежду и другие потребительские товары с начала этого года. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, когда в Украине начнут дешеветь овощи и фрукты. Хоть погодные условия и выдались в этом году благоприятными для урожая, но все же овощной сезон начался позже обычного, что повлияло на цены. Специалисты рассказали, во сколько на данный момент покупателям будут обходиться фрукты и овощи, а также о том, насколько они могут упасть в цене.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-chomu-v-ukrayini-rekordno-zrosly-cziny-na-kondyterski-vyroby/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ