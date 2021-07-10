В Украине дорожают сладости: в чем причина

С начала 2021 года в Украине стали стремительно дорожать кондитерские изделия. Эксперты рассказали, с чем это связано. Об этом информирует издание Аgronews.ua.

В Украине растут цены на сладости - фото: из открытых источников

Причиной резкого роста цен стал плохой урожай сахара в этом году. Его недостаток сказался на предприятиях, увеличив расходы на данный продукт почти до 200 млн гривен. Отсюда и новые цены на кондитерские изделия. Отмечается, что с начала года стоимость на сладости увеличилась примерно на 15-20%.

По словам экспертов, на данный момент Украина увеличивает импорт кондитерских изделий из Европы, поскольку значительная часть отрасли сейчас работает с отрицательной рентабельностью. Также отмечается, что такие сладости как карамель и сахарное печенье сейчас дешевле производить в Европе. В связи с этим с начала 2021 года был установлен рекордный рост импорта сладостей в нашей стране на 20%.

Учитывая непростую ситуацию, некоторые украинские ассоциации обратились к Верховной Раде с призывом отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар.

об изменении цен на продукты питания, обувь, одежду и другие потребительские товары с начала этого года. Подробнее читайте в нашем материале Напомним, ранее издание Комментарии" информировало о том, что Государственная служба статистики опубликовала данные





Также сайт сообщал о том, когда в Украине начнут дешеветь овощи и фрукты . Хоть погодные условия и выдались в этом году благоприятными для урожая, но все же овощной сезон начался позже обычного, что повлияло на цены. Специалисты рассказали, во сколько на данный момент покупателям будут обходиться фрукты и овощи, а также о том, насколько они могут упасть в цене.





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