В Украине изменилась стоимость фруктов: какие цены сейчас

За последний месяц в Украине значительно выросли цены на фрукты. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Фрукты. Фото из открытых источников

По информации источника, в период с июля по август средние цены на апельсины в крупных украинских супермаркетах повысились с 48,62 грн/кг до 77,60 грн/кг. Апельсины Premium подорожали с 47,66 грн/кг до 75,45 грн/кг.

Ценник на украинские яблоки вырос за месяц с 18,67 грн/кг до 26,60. К слову, за последние пять лет самая высокая средняя цена на яблоки в Украине была зафиксирована в июле 2020 года. Тогда килограмм обходился покупателям в 37,06 грн. А самая низкая цена была в декабре 2018 года — 6,48 грн/кг.

Бананы с июля по август изменились в цене с 38,32 грн/кг до 41,92 грн/кг. С 2017 по 2022 год самая высокая цена на бананы была в апреле текущего года. Килограмм обходился покупателям в крупных украинских супермаркетах в среднем в 50,21 грн. самая низкая цена была зафиксирована в 2018 году — 21,45 грн/кг.

Также за это время подорожали лимоны. В июле их стоимость составляла 68,31 грн/кг, а в августе ценник увеличился до 73,50 грн/кг. Отметим, что в апреле 2020 года цена одного килограмма лимонов составляла 90,08 грн. Затем в следующем месяце ценник резко упал до 59,29 грн/кг.

Стоит отметить, что за последний месяц значительно упали цены на виноград — более чем на 50 гривен. Ранее он стоил 147,58 грн/кг, а в августе его продают в среднем по 94,42 грн/кг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в период с июля по август в украинских супермаркетах обвалились цены на многие популярные среди покупателей овощи. За последний месяц больше всего изменились цены на молодой картофель, свеклу, красные помидоры и болгарский перец. Подробнее об актуальных ценах на овощи читайте в материале на нашем сайте.

Также новостной портал "Комментарии" информировал читателей о том, уместна ли и принесёт ли пользу стране н алоговая реформа "10– 10–10". Налоговая модель "10–10–10" предусматривает снижение ставок основных налогов. На эту тему рассуждали эксперты.





Сайт "Комментарии" информировал о том, как изменились средние цены на продукты в Украине в период с июня по июль 2022 года. В период с июня по июль текущего года в Украине подорожало мясо, овощи, крупы, а также молочные продукты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.





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