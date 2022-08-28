В Украине изменилась стоимость фруктов: какие цены сейчас

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Анастасия
За последний месяц в Украине значительно выросли цены на фрукты. Об этом сообщается на сайте Минфин.
Фрукты. Фото из открытых источников
По информации источника, в период с июля по август средние цены на апельсины в крупных украинских супермаркетах повысились с 48,62 грн/кг до 77,60 грн/кг. Апельсины Premium подорожали с 47,66 грн/кг до 75,45 грн/кг.
Ценник на украинские яблоки вырос за месяц с 18,67 грн/кг до 26,60. К слову, за последние пять лет самая высокая средняя цена на яблоки в Украине была зафиксирована в июле 2020 года. Тогда килограмм обходился покупателям в 37,06 грн. А самая низкая цена была в декабре 2018 года — 6,48 грн/кг.
Бананы с июля по август изменились в цене с 38,32 грн/кг до 41,92 грн/кг. С 2017 по 2022 год самая высокая цена на бананы была в апреле текущего года. Килограмм обходился покупателям в крупных украинских супермаркетах в среднем в 50,21 грн. самая низкая цена была зафиксирована в 2018 году — 21,45 грн/кг.
Также за это время подорожали лимоны. В июле их стоимость составляла 68,31 грн/кг, а в августе ценник увеличился до 73,50 грн/кг. Отметим, что в апреле 2020 года цена одного килограмма лимонов составляла 90,08 грн. Затем в следующем месяце ценник резко упал до 59,29 грн/кг.
Стоит отметить, что за последний месяц значительно упали цены на виноград — более чем на 50 гривен. Ранее он стоил 147,58 грн/кг, а в августе его продают в среднем по 94,42 грн/кг.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в период с июля по август в украинских супермаркетах обвалились цены на многие популярные среди покупателей овощи. За последний месяц больше всего изменились цены на молодой картофель, свеклу, красные помидоры и болгарский перец. Подробнее об актуальных ценах на овощи читайте в материале на нашем сайте.
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Жрите с_уки сами!!! А выращенные свои помидори, огурцы и другую продукцию без химии на органике фиг там продаш за копейки, помидор сортовой 10-15 грн. зато в маркетах 55 грн. за импортный цена и выше. А эти дураки гранты типа на теплицы дают, что бы потом земли отжать - да кому продукция наша нужна, вы же банда недовласть завозите импорт берете откат, и плевать вам на сельхоз продукцию. Рынки по сносили, по настраивали торговых центров за ворованные деньги и дальше продолжаете отечественного производителя щемить.