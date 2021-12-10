За последний месяц в стране значительно изменись цены на фрукты. Некоторые из них стали заметно дороже, а некоторые — наоборот упали в цене. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В Украине изменились цены на фрукты. Фото из открытых источников

Отмечается, что больше всего в период с ноября текущего года по декабрь изменился ценник на апельсины. В прошлом месяце килограмм обошелся бы покупателям в среднем в 41,40 грн, а в декабре стоимость упала до 33,30 грн/кг. Апельсины премиум подешевели с 51,75 гривен за килограмм до 39,99 грн/кг.

Также за это время в стране подешевели лимоны, хотя и не так заметно, как апельсины. Цены в ноябре составляла 33,67 гривен за килограмм. В декабре лимоны можно купить по цене 28,92 гривен за один килограмм.

Мандарины изменились в цене за месяц с 37,93 гривен за один килограмм до 28,45 гривен за 1кг. Яблоки украинские стали дешевле на 2,71 грн/кг и теперь обойдутся в 6,70 грн.

К фруктам и ягодам, на которые за последний месяц вырос ценник, относятся: бананы, виноград, мандарины клементин и яблоки Айдаред.

Так, мандарины клементин в ноябре продавались по цене 63,34 грн/кг, а в декабре их можно купить по 68,25 грн/кг. Бананы увеличились в цене на 1,40 и теперь стоят в супермаркетах 28,83 грн/кг. Яблоки Айдаред подорожали на 20 копеек. Их цена составляет 20,20 грн/кг. Больше всего изменилась цена на виноград. В ноябре его стоимость составляла 60,77 грн/кг, а в декабре — 71,93 грн/кг.

Украине продолжают дорожать овощи . Больше всего за месяц изменились цены на лук. В прошлом месяце его цена в среднем составляла 19,83 грн/кг, а на сегодняшний день — 25,60 грн/кг. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в





в Украине в сравнении с прошлым месяцем выросла цена на борщевой набор . Стоимость изменилась практически на пять гривен. В Минфине подсчитали точную стоимость приготовления трехлитровой порции борща. Также портал "Комментарии" писал о том, что

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