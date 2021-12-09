В Украине продолжают дорожать овощи: озвучены новые цены

За последний месяц в Украине изменился ценник на некоторые овощи и фрукты. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В Украине подорожали овощи. Фото из открытых источников

Так, в период с ноября по декабрь подорожала морковь. Сейчас в среднем килограмм обойдется покупателям в 8,10 грн, что на 30 копеек больше, нежели в ноябре. Молодая морковь также стала на 30 копеек за кг и сейчас обойдется в 22,90 грн/кг.

Свекла с прошлого месяца подорожала более чем на две гривны. В ноябре килограмм овоща стоил 10,06 грн/кг, а в декабре — 12,80 гривен за килограмм.

Цена на лук также изменилась. Отмечается, что больше всего подорожал белый лук. В прошлом месяце его цена в среднем составляла 19,83 грн/кг, а на сегодняшний день — 25,60 грн/кг. Репчатый лук стал дороже на 50 копеек. Сейчас его можно купить по 10,70 грн/кг. Синий лук подорожал более чем на две гривны. В среднем он обойдется покупателю в 20,93 грн/кг.

Вслед за луком, морковью и свеклой ценник увеличился и на белокочанную капусту. В сравнении с прошлым месяцем овощ стал дороже на практически на три гривны и сейчас продается по 10,72 грн/кг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ноябре в стране значительно вырос ценник на белокочанную капусту. И сейчас он считается самым высоким за последние пять лет. Сейчас цена на овощи на 30% больше, нежели в ноябре прошлого года.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине в сравнении с прошлым месяцем в стране выросла цена на борщевой набор. Стоимость изменилась практически на пять гривен. В Минфине подсчитали точную стоимость приготовления трехлитровой порции борща.

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