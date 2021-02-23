В Украине опять подорожал бензин: новые цены

23 февраля ознаменовалось для Украины повышением цен на дизельное топливо и бензин. Ростом стоимости "отличилась" сеть автозаправочных станций "Приват", сообщает издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

Цены на бензин в Украине снова повысились. Фото из открытых источников

"Приват" является крупнейшей консолидированной сетью АЗС в Украине. В ее расположении около 1540 станций по всей стране. В эту группу входят бренды "Укрнафта", "Авиас", "ANP" и многие другие. Благодаря очередному пересмотру цен на топливо администрацией "Привата", украинским водителям придется платить дороже на 1 гривну за каждый литр при заправке своей железной "лошадки".

При этом на различных площадках, представляющих сеть "Приват", цены совсем немного отличаются.

Так, на АЗС под маркой "Укрнафта" ваш автомобиль заправят бензином А-92 за 25 грн/л, бензином А-95 — за 26 грн/л. Дизельное топливо обойдется также в 26 грн/л.

Похожая ситуация, в несколько копеек разницы, и на станциях сети ANP. Здесь стоимость дизтоплива равна ранее указанной в 26 гривен за литр, а вот бензин и правда обойдется чуточку дешевле. За литр А-92 у вас попросят 24,95 грн, за литр А-95 — 25,95 грн.

Стоит отметить, что "Приват", имея столь большое влияние на топливном рынке Украины, с начала 2021 года уже в третий раз повышает цены. Дважды это произошло в конце января.

Менее недели назад, как уже сообщали "Комментарии", цены подняли и некоторые другие отечественные АЗС. Тогда среднее повышение стоимости бензина и дизтоплива колебалось в районе 10-55 копеек за литр.

Также на портале можно узнать о глобальных прогнозах экспертов насчет цены на топливо в Украине, которая будет зависеть от котировок нефти на мировых биржах.



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