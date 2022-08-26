В Украине подешевел бензин: какие сейчас цены на АЗС

За последний месяц в Украине упали цены на бензин и дизельное топливо и автогаз. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников

По информации источника, в сравнении с прошлым месяцем, цены на бензин А-95 премиум упали с 52,35 грн/л до 50,38 грн/л. Стоимость бензина А-95 снизилась с 50,49 грн/л до 49,73 грн/л. Ценник на бензин А-92 также изменился — с 49,65 грн/л до 47,93 грн/л. Дизельное топливо подешевело с 57,24 грн/л до 53,34 грн/л. Автогаз за этот период упал в цене с 29,21 грн/л до 26,77 грн/л.

Средние цены на горючее по Украине:

Бензин А-95 премиум 50,83 грн/л;

Бензин А-95 — 49,73 грн/л;

Бензин А-92 — 47,93 грн/л;

Дизельное топливо — 53,34 грн/л;

Газ авто­мобильный — 26,77 грн/л.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в период с июля по август в украинских супермаркетах обвалились цены на многие популярные среди покупателей овощи. За последний месяц больше всего изменились цены на молодой картофель, свеклу, красные помидоры и болгарский перец. Подробнее об актуальных ценах на овощи читайте в материале на нашем сайте.

Также новостной портал "Комментарии" информировал читателей о том, уместна ли и принесёт ли пользу стране н алоговая реформа "10– 10–10". Налоговая модель "10–10–10" предусматривает снижение ставок основных налогов. На эту тему рассуждали эксперты.





Сайт "Комментарии" информировал о том, как изменились средние цены на продукты в Украине в период с июня по июль 2022 года. В период с июня по июль текущего года в Украине подорожало мясо, овощи, крупы, а также молочные продукты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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