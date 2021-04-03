В Украине подорожает мясо: аналитик назвал причину

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Мокрик Анастасия
В ближайшее время в Украине ожидается повышение цен на мясо. В частности,
на телятину, говядину, свинину, а также куриное филе.
В Украине подорожает свинина, говядина, телятина и куриное филе - фото: из открытых источников
Аналитики сообщают, что причиной роста цен на мясо является повышение
стоимости пшеницы и комбикорма. Именно по этой же причине взросли цены и на
молочные продукты и на яйца.
Директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко
рассказал, что 70 процентов себестоимости мяса зависит от стоимости комбикорма.
В этом году первые за 20 лет в Украине произошло так, что первые два месяца птицеводы
отработали с нулевой рентабельностью. Стоит учесть, что при этом на целых 20%
было уменьшено поголовье. За это время закрылись две яйцефабрики.
Также эксперт отметил, что производство мясо птицы упало на 5-6%. Хотя до
этого, наоборот, показывало уверенный рост. Такой ситуации также не наблюдалось
последние двадцать лет. А "Гавриловских
цыплят", которые считались вторым производителем в стране, на сегодняшний день
уже практически и нет.
Стоит отметить, что только в марте сообщалось о том, что цены на свинину уменьшатся. Тогда в Ассоциации "Мясной отрасли" заявляли, что стоимость живого веса свиньи упадет на 1 грн\кг.
Однако сейчас аналитики уверены, что в ближайшее время
ожидать уменьшение цен на свинину и говядину не стоит. Дорожать будет и куриное
филе, так как за год куриные ножки прибавили в цене 70%, в то время как филе –
всего 50%. Это говорит о том, что повышение стоимости неизбежно.
Напомним, ранее сайт "Комментарии"
сообщал читателям о том, что в Украине подорожают молочные продукты, а также о том, как изменятся цены на овощи и фрукты в Украине с апреля.
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