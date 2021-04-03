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В Украине подорожает мясо: аналитик назвал причину

Аналитик отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на мясо, они наоборот будут только расти

сегодня, 15:46
Автор:

Мокрик Анастасия

В ближайшее время в Украине ожидается повышение цен на мясо. В частности, на телятину, говядину, свинину, а также куриное филе.

В Украине подорожает мясо: аналитик назвал причину

В Украине подорожает свинина, говядина, телятина и куриное филе - фото: из открытых источников

Аналитики сообщают, что причиной роста цен на мясо является повышение стоимости пшеницы и комбикорма. Именно по этой же причине взросли цены и на молочные продукты и на яйца.

Директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко рассказал, что 70 процентов себестоимости мяса зависит от стоимости комбикорма. В этом году первые за 20 лет в Украине произошло  так, что первые два месяца птицеводы отработали с нулевой рентабельностью. Стоит учесть, что при этом на целых 20% было уменьшено поголовье. За это время закрылись две яйцефабрики.                                                                                        

Также эксперт отметил, что производство мясо птицы упало на 5-6%. Хотя до этого, наоборот, показывало уверенный рост. Такой ситуации также не наблюдалось последние двадцать лет.  А "Гавриловских цыплят", которые считались вторым производителем в стране, на сегодняшний день уже практически и нет.

Стоит отметить, что только в марте сообщалось о том, что цены на свинину уменьшатся. Тогда в Ассоциации "Мясной отрасли" заявляли, что стоимость живого веса свиньи упадет на 1 грн\кг.

Однако сейчас аналитики уверены, что в ближайшее время ожидать уменьшение цен на свинину и говядину не стоит. Дорожать будет и куриное филе, так как за год куриные ножки прибавили в цене 70%, в то время как филе – всего 50%. Это говорит о том, что повышение стоимости неизбежно.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине подорожают молочные продукты, а также о том, как изменятся цены на овощи и фрукты в Украине с апреля.


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Источник: https://biz.today.ua/ru/v-ukraine-snova-podorozhayut-kurinoe-myaso-svinina-i-telyatina/
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