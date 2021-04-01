Эксперты прогнозируют подорожание молочных продуктов в Украине: когда и насколько вырастут цены

В Украине до июля вырастут цены на молочные продукты на 2,3%. Данную информацию обнародовали в "Ассоциации производителей молока", передает ТСН.

Эксперты прогнозируют подорожание молочных продуктов в Украине - фото из открытых источников

В организации отмечают, что одной из главных причин, по которой происходит подорожание молочки, являются последствия погодных катаклизмов 2020 года. Сообщается, что в результате засухи и потери посевов цена кормов для коров увеличилась на 80%. Существенным фактором также называют и инфляцию, которая в январе-феврале составила свыше 1%.

Сообщается, что молоко 2,5% жирности (в пленке) за следующие три месяца подорожает на 40 коп. — цена будет варьироваться в пределах 25 грн 40 коп. за литр. Кефир ( 2,5% жирности в пленке) — на 70 коп. — до 31,3 грн за литр. Сметана (15% жирности в пленке) — на 4 грн — до 28,6 грн за 400-граммовую пачку. Творог (жирностью 9%) — на 1,4 грн — до 58 грн за упаковку 400 грамм.

Также сообщается о подорожании сливочного масла на 3 гривны и твердого сыра на 90 копеек.

Напомним, что многие продукты в Украине начинают дорожать. "Комментарии" узнали у экспертов, как могут в апреле измениться ценники на продуктах (отечественных и импортных), продающихся в розницу, а также – что, по какой причине и на сколько может подешеветь или подорожать. В частности, к Пасхе, которая в этом году приходится на 2 мая, ожидается рост цен на мясо и яйца — вследствие резкого скачка спроса на эти товары. В целом, от увеличения спроса пострадают все продукты.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что будет с ценами на подсолнечное масло.





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