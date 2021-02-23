В Украине подорожал популярный фрукт

В Украине резко стал дорожать такой популярный среди населения фрукт как яблоко. Меньше чем за неделю его ценник увеличился на 16%. Об этом информирует АПК-Інформ.

Яблоки подорожали на 16% - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, на сегодняшний день цена на яблоки колеблется от 10 до 21 грн ($ 0,36-0,75) за 1 кг. Стоимость напрямую зависит от сорта фрукта. Стоит отметить, что в конце прошлой недели цена на яблоки была на целых 16% меньше. А за год они подорожали на 23%. Специалисты утверждают, что в первую очередь подорожание коснулось фруктов экспортного качества.

Эксперты говорят, что для садоводов повышение цен на данный фрукт может пройти максимально безболезненно, на фоне постепенного сокращения запасов. Еще некоторое время в приобретении данного товара будут заинтересованы внешние покупатели, такие как Ближний Восток.

"Но продлится это недолго, так как уже в ближайшие дни постепенно в сезон начнут входить производители из Южного полушария, в частности с ЮАР", — говорит эксперт Александр Хорев.

Отмечается, что уже в начале следующего месяца рейтинг международных поставщиков очень поменяется. Благодаря стабильному спросу на яблоки, в хранилищах этот фрукт заканчивается довольно быстро, что и провоцирует рост цен. Садоводам удалось распродать практически весь свой урожай еще в прошлом месяце.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что эксперты рассказали, какие продукты резко подорожают в Украине в марте текущего года. Также сайт информировал о том, как по мнению специалистов производители продуктов питания обманывают украинских покупателей.

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