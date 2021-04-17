В Украине подорожали некоторые продукты и сигареты: новые цены

За месяц в Украине значительно выросли цены на некоторые продукты питания, а также табачные изделия. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В Украине вновь подорожали сигареты и продукты - фото: из открытых источников

Согласно последним данным Госстата, в период с февраля по март 2021 года сигареты с фильтром отечественных марок стали дороже на 60 копеек. В среднем их цена по Украине теперь составляет 44,40 грн. Сигареты с фильтром медиум класса стали дороже на 65 копеек. Их новая стоимость – 51,55 грн. Табачные изделия с фильтром премиум класса теперь стоят 59,19, что дороже на 40 копеек, чем в феврале. Стоимость пачки сигарет без фильтра увеличилась на 60 копеек. Теперь они стоят 39,35.

Вместе с тем в Украине стали дороже некоторые продукты питания. К примеру, практически на 2 гривны подорожала гречка. В марте её цена составила 40 грн/кг. Также в период с февраля по март подорожала практически на 4 гривны говядина. Теперь 1 килограмм в среднем стоит 157,27 грн. Стоит отметить, что еще в декабре 1 кг мяса стоил 144,80 грн. Более чем на 5 гривен стало дороже куриное филе. Его стоимость в феврале текущего года составляла 97,37, а в марте – 102,80 за килограмм. На 2,40 грн подорожала за месяц и свинина. Теперь её стоимость составляет 117,70 грн/кг, а месяцем ранее – 115,33 грн/кг.

Стоит отметить, что ранее эксперты уже прогнозировали подорожание мяса в Украине. В частности повыситься цены должны на телятину, говядину, свинину, а также куриное филе.



Почти на гривну за месяц в Украине подорожал хлеб. В среднем его стоимость за килограмм составляет 24,27 грн, а до этого – 23,59 грн/кг. На 5 гривен за месяц в Украине подорожало подсолнечное масло. В феврале его стоимость была 47,55/л, а в марте – 52,58/л. На 24 копейки подешевели яйца. Ранее их цена была 32,26 грн за десяток, а теперь 32,02 — грн/10.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, почему стоимость топлива в Украине не снижается вслед за нефтью на мировых рынках, а также о том, что в Украине дешевеет популярный овощ.

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