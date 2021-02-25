В Украине подорожают продукты: на что вырастут цены

Весной в Украине начнут дорожать некоторые популярные продукты, без которых не обходятся многие жители страны. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине подорожают некоторые продукты - фото: из открытых источников

Так, по словам эксперта, подорожание продуктов является довольно очевидными. Ежегодно, начиная с Нового года и по май, когда поступают свежие фрукты и овощи нового урожая, начинают стремительно расти цены. Притом, эти ценовые "качели" могут достигать 100-150%. Поэтому, рост цен на некоторые пищевые продукты ожидаемы уже.

Также, по прогнозам Олега Пендзина, вскоре произойдет рост цен на хлеб. Ожидается, что продукт подорожает на 1,5-2%. Вероятнее всего, перед Пасхой взрастут цены на яйца. Хотя Украинский клуб аграрного бизнеса сообщает, что цены на яйца уже достигли своего максимума.

"Мясо вряд ли будет серьезно дорожать. Потому что мы стали беднее, а чем нация беднее, тем, соответственно, мяса ест меньше. За прошлый год по сравнению с 2019 съели на пол килограмма мяса меньше за год", — говорит эксперт.

Стоит отметить, что с начала года многие продукты уже выросли в цене. К примеру, только за январь текущего года стоимость свеклы увеличилась на целых 17%. Кроме того, уже были замечены подорожания таких продуктов: хлеб, яйца, сахар, яблоки, свинина, морковь, картошка и многие другие.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине рекордно вырос экспорт лука: как это повлияло на его стоимость внутри страны. Также сайт информировал о том, когда в Украине замедлится рост цен на продукты.

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