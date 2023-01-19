В Украине продолжают блокировать налоговые накладные бизнеса: чем это грозит – какой выход

Украинский бизнес продолжает страдать от блокирования регистрации налоговых накладных, а также от российских атак на нашу критическую инфраструктуру. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", делает ли власть что-то для облегчения жизни предпринимателей.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Единственно верное решение, которое стоит сейчас предпринять с Системой блокировки налоговых накладных, – это остановить ее работу

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат акцентирует, что проблема блокировки налоговых накладных, напрямую или косвенно уже коснулась не менее чем каждое третье предприятие-плательщика НДС в Украине. И принесла существенные потери экономике из-за искусственного торможения хозяйственной деятельности предприятий.

"О каком благоприятном бизнес климате может идти речь, если государство жестко регламентирует бизнесу какую наценку ставить (про инновационные продукты с 300-500% рентабельностью не слышали), сколько сотрудников должно работать на предприятии (про внедрение робототехники, заменяющей физический труд людей, также не слышали), количество контрагентов и т.д.? На сегодняшний день, стоит рассматривать проблему не в разрезе правки и совершенствования критериев и алгоритмов работы Системы блокировки, а в принципе возможности существования самой такой Системы, которая с первого своего дня несет вреда больше, чем пользы", – уверен эксперт.

По его мнению, единственно верное решение, которое стоит сейчас предпринять с Системой блокировки налоговых накладных, – это остановить ее работу по части какой бы то ни было блокировки документов. И перевести Систему в режим мониторинга, используя как инструмент для сбора и анализа информации, с целью выявления проблем и сложностей учета и отчетности у субъектов хозяйствования, и последующим устранением этих препятствий для субъектов предпринимательской деятельности.

Идет чисто арифметическое сокращение доли проверяемых накладных – без принципиального решения вопроса

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Увы, но мы не видим сколь-нибудь системного подхода к решению проблем с налоговыми накладными. Идет чисто арифметическое сокращение доли проверяемых накладных – без принципиального решения вопроса. Правительство применяет излюбленную тактику – затягивание принятие необходимых решений. Втягивание бизнеса, экспертов в бессмысленное обсуждение. Без пояснения, почему НДС вдруг превратился в доход с оборота – и что делать далее?".

По мнению эксперта, бенефициары такого подхода к уплате НДС выигрывают. Тогда как весь бизнес воспринимает это как игнорирование своих интересов, не учет точки зрения предпринимателей.

"Согласно экономической науке – видим типичный пример односторонней экономической политики без учета интересов стейкхолдеров, тех людей, на которых они нацелены. Жирный минус правительству. Имея четко обозначенную проблему, власть делает ставку на ее забалтывание с продолжением регуляторного ужесточения. Цель одна – собрать сейчас по максимуму, не задумываясь о том, а будет ли что собирать в обозримом будущем", – поясняет Ярослав Романчук.

По его словам, поскольку косвенно такой подход поддерживает МВФ и прочие международние партнеры, то наши Минфин и Верховная Рада, включая печально известного председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцева, прикрываются именно этим. Мол, иначе нам не дадут помощи.

"На самом деле – это интеллектуальная лень, – уверен эксперт. – Лень представлять альтернативу, соответствующую той среде, в которой действует в это сложное время украинский бизнес. И всё это замешано на узких межведомственных корпоративных интересах, которые губят интересы огромного числа бизнесов и экономики в целом".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кабмине придумали, как помочь бизнесу во время войны: о чем говорит новая идея власти.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!