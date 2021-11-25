В Украине проведут аудит 13 млрд гривен "ковидного" фонда: что останется "за кадром"

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Украина в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) обязалась, среди прочего, до конца текущего года завершить аудит 13,3 млрд гривен, которые были выделены из "ковидного" фонда для строительства дорог.
В Украине проведут аудит 13 млрд гривен "ковидного" фонда - фото из открытых источников
Какими могут быть результаты такого аудита и что может остаться "за кадром", изданию "Комментарии" рассказали эксперты.
Руководитель международной консалтинговой компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транcпортной инфраструктуре Ярослав Пилипчук уверен, что аудит пройдет без проблем. Но это, подчеркивает он, не значит, что средства действительно были потрачены эффективно.
По его словам, позиции эти таковы:
1. У нас есть картельный рынок в тендерах "Укравтодора". По факту, плюс-минус одни и те же компании (разве что произошел заход турецких подрядчиков) с удивительной регулярностью побеждают у нас на тендерах последние лет десять.
2. Теория экономики говорит о том, что если есть картель, то цена будет повышенная. А учитывая украинские реалии, слабость нашей правоохранительной системы, риторический вопрос – сколько в реальности неэффективно средств укатали в асфальт.
3. Сказывается и отсутствие в Украине независимого контроля качества. Кто проверяет качество работ, правильно ли материалы растрачены, не меньше ли их пошло, чем нужно по технологии, того ли они качества?
Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов отмечает, что аудит будет касаться права и формы Кабмина Украины (КМУ) передать деньги "ковидного" фонда в распоряжение "Укравтодору" (УАД).
Владислав Притоманов считает, что точно не будет предметом аудита:
– мотивация принятия решения отдать деньги на строительство дорог (вместо закупки оборудования для больниц);
– уровень индикативных цен, которые обычно сильно завышены;
– факт вывода денег из экономики страны из-за отсутствия или низкого уровня украинских материалов и участия иностранных компаний в тендерах (это, по мнению эксперта, самая большая проблема, которая приведёт к очень низкому уровню возврата инвестиций в строительство);
– отсутствие, несмотря на намерения в указе президента, развития системы контроля за строительством дорог;
– отсутствие развития собственной школы проектирования объектов строительства (по факту, все проектные работы исполняет будущий подрядчик).
Ранее на портале "Комментарии" — новый транш от МВФ: грозит ли решение ростом тарифов в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости