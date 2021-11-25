В Украине проведут аудит 13 млрд гривен "ковидного" фонда: что останется "за кадром"

Украина в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) обязалась, среди прочего, до конца текущего года завершить аудит 13,3 млрд гривен, которые были выделены из "ковидного" фонда для строительства дорог.

В Украине проведут аудит 13 млрд гривен "ковидного" фонда - фото из открытых источников

Какими могут быть результаты такого аудита и что может остаться "за кадром", изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Несложно подготовить документы, чтобы показать, что выделенные миллиарды потратили якобы эффективно и прозрачно

Руководитель международной консалтинговой компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транcпортной инфраструктуре Ярослав Пилипчук уверен, что аудит пройдет без проблем. Но это, подчеркивает он, не значит, что средства действительно были потрачены эффективно.

"Несложно подготовить документы, чтобы показать, что выделенные миллиарды потратили якобы эффективно и прозрачно. Поскольку нам нужно перед МВФ отчитаться, всё решается на высшем политическом уровне. Так что аудит подадим в лучшем виде. Но если говорить в реальности – насколько эффективно были потрачены средства, то те рисковые позиции, которые были раньше, никуда не пропали", – подчеркивает Ярослав Пилипчук.

По его словам, позиции эти таковы:

1. У нас есть картельный рынок в тендерах "Укравтодора". По факту, плюс-минус одни и те же компании (разве что произошел заход турецких подрядчиков) с удивительной регулярностью побеждают у нас на тендерах последние лет десять.

2. Теория экономики говорит о том, что если есть картель, то цена будет повышенная. А учитывая украинские реалии, слабость нашей правоохранительной системы, риторический вопрос – сколько в реальности неэффективно средств укатали в асфальт.

3. Сказывается и отсутствие в Украине независимого контроля качества. Кто проверяет качество работ, правильно ли материалы растрачены, не меньше ли их пошло, чем нужно по технологии, того ли они качества?

"Так что по отчетности всё будет четко, а в реалиях, увы…", – резюмирует Ярослав Пилипчук.

Картельный сговор будет продолжать существовать и увеличивать своё влияние

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов отмечает, что аудит будет касаться права и формы Кабмина Украины (КМУ) передать деньги "ковидного" фонда в распоряжение "Укравтодору" (УАД).

"Право такое, естественно, у КМУ есть. Оно было оформлено соответствующим закону актом. Далее, аудит проверит соответствие закупок тендерному законодательству, что также не выявит никаких нарушений. Этот процесс давно отлажен. Потом проверят ценообразование тендерных закупок. Они тоже делаются на основании индикативных цен, которые публикует государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина. Здесь максимум может быть механическая ошибка, а скорей всего ничего не будет. После будут проверять правомерность совершенных оплат по контрактам. Проведут проверку всех документов приемки-передачи и оснований для оплаты подрядчику. Вот тут уже, думаю, найдут ошибки. Но так как это ошибки со стороны подрядчика, то его просто попросят вернуть деньги", – поясняет эксперт.

Владислав Притоманов считает, что точно не будет предметом аудита:

– мотивация принятия решения отдать деньги на строительство дорог (вместо закупки оборудования для больниц);

– уровень индикативных цен, которые обычно сильно завышены;

– факт вывода денег из экономики страны из-за отсутствия или низкого уровня украинских материалов и участия иностранных компаний в тендерах (это, по мнению эксперта, самая большая проблема, которая приведёт к очень низкому уровню возврата инвестиций в строительство);

– отсутствие, несмотря на намерения в указе президента, развития системы контроля за строительством дорог;

– отсутствие развития собственной школы проектирования объектов строительства (по факту, все проектные работы исполняет будущий подрядчик).

"В итоге аудит признает, что деньги были потрачены законно, с небольшими нарушениями процедуры, – прогнозирует Владислав Притоманов. – Возврат инвестиций с 5-8 гривен за 1 вложенную гривну в строительство дорог, превратится в 1,5-2 грн. Через 10 лет (до 10% годовых, не очень бизнес, да?). Картельный сговор будет продолжать существовать и увеличивать своё влияние. Если сегодня он ещё контролируется замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и "слугами народа", то через год два он сам будет контролировать правительство".

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