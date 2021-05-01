В Украине растет средняя зарплата: чего ждать к концу года

Украинская экономика подает надежды на восстановление после коронавирусного кризиса, задевшего все возможные сферы. По информации главы правительства Дениса Шмыгаля, внушительный рост демонстрирует размер средней заработной платы в Украине.



Шмыгаль рассказал о средней заработной плате в Украине. Фото из открытых источников

Чиновник ссылается на данные, представленные службой государственной статистики. Так, по сравнению с мартом 2020 года, средняя зарплата в нашей стране увеличилась на 9,5%. Если сейчас её размер составляет 13600 грн, то годом ранее эта сумма равнялась лишь 11400 грн (на 2200 грн меньше — ред.).

Отметим, что основных лидеров среди украинских регионов — три. Больше всего увеличением средней месячной зарплаты отличилась Черновицкая область. Здесь размер выплат вырос сразу на 31%.

На втором месте находится Донецкая область — с 30% прироста к размеру средней зарплаты. Повышение на 27% получили жители Тернопольской области.

Шмыгаль уверен, что такие показатели демонстрируют позитивную тенденцию в украинской экономике. По мнению премьера, если темпы восстановления большинства сфер не будут притормаживать, то средний размер зарплаты украинца сможет увеличиться уже к концу 2021 года.

Политик предполагает, что эта сумма может возрасти к 14500 грн.

Вместе с этим Шмыгаль не уточняет, как на рост среднего показателя по зарплате влияет повышение минималки. А оно, напомним, уже случилось в январе — до 6000 грн. Также еще одно запланировано на декабрь 2021-го. Предполагается, что размер минималки увеличится на 500 грн.

Ранее "Комментарии" сообщали, чего можно ожидать от курса доллара после затяжных майских выходных. Подробнее удастся узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о вероятных изменениях стоимости бензина в мае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!