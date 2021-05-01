В Украине растет средняя зарплата: чего ждать к концу года

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Вечканова Елена
Украинская
экономика подает надежды на восстановление после коронавирусного кризиса, задевшего
все возможные сферы. По информации главы правительства Дениса Шмыгаля,
внушительный рост демонстрирует размер средней заработной платы в Украине.
Шмыгаль рассказал о средней заработной плате в Украине. Фото из открытых источников
Чиновник
ссылается на данные, представленные службой государственной статистики. Так, по
сравнению с мартом 2020 года, средняя зарплата в нашей стране увеличилась на
9,5%. Если сейчас её размер составляет 13600 грн, то годом ранее эта сумма
равнялась лишь 11400 грн (на 2200 грн меньше — ред.).
Отметим, что
основных лидеров среди украинских регионов — три. Больше всего увеличением
средней месячной зарплаты отличилась Черновицкая область. Здесь размер выплат
вырос сразу на 31%.
На втором месте
находится Донецкая область — с 30% прироста к размеру средней зарплаты. Повышение
на 27% получили жители Тернопольской области.
Шмыгаль уверен,
что такие показатели демонстрируют позитивную тенденцию в украинской экономике.
По мнению премьера, если темпы восстановления большинства сфер не будут
притормаживать, то средний размер зарплаты украинца сможет увеличиться уже к
концу 2021 года.
Политик
предполагает, что эта сумма может возрасти к 14500 грн.
Вместе с этим Шмыгаль не уточняет, как на рост среднего показателя по зарплате влияет повышение минималки. А оно, напомним, уже случилось в январе — до 6000 грн. Также еще одно запланировано на декабрь 2021-го. Предполагается, что размер минималки увеличится на 500 грн.
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