В Украине резко подорожала капуста и стремительно дешевеет клубника

В Украине в течение последней недели увеличились цены на белокочанную капусту нового урожая. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, на прошлой неделе снижение цен на капусту объяснялось большим объемом предложения на рынке. Однако, по состоянию на 13 мая, предложение этой продукции уже значительно сократилось. Эксперты рынка объясняют такую ситуацию периодом межсезонья.

На украинских рынках изменились цены на овощи, фрукты и ягоды

В частности, большая часть аграриев уже закончили уборку урожая капусты суперранних сортов, тогда как ранняя капуста более поздних сортов начнет массово поступать в продажу в среднем через две недели.

В то же время, как отмечают специалисты, капуста может появиться на рынке чуть позднее заранее определенных сроков, так как ранние овощи в основном выращивают на территории временно оккупированной Херсонской области. Таким образом, сейчас местные фермеры не имеют возможности отгружать продукцию в другие регионы Украины.

На сегодняшний день фермеры из южных областей и Закарпатья отпускают капусту урожая 2022 года по 30 – 35 гриве за килограмм, что в среднем на 45% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как заявляют эксперты, в настоящее время цена белокочанной капусты нового урожая в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в мае минувшего года.

Тем временем, как сообщают аналитики проекта EastFruit, в Украине стремительно дешевеет клубника.

По словам производителей, резкому понижению цен способствует увеличение предложения этой ягоды из местных хозяйств. На протяжении текущей недели погодные условия в основных регионах производства благоприятствовали сбору клубники, поэтому объемы клубники на рынке растут очень быстро.

Эксперты отмечают, что в течение последней недели цены на клубнику в Украине упали в среднем на 36%. При этом, еще перед прошедшими выходными клубнику из пленочных теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 100 – 130 грн/кг. Однако уже в начале нынешней недели, когда южные регионы массово приступили к ее уборке с летних теплиц, цены на клубнику сразу рухнули до 50 – 100 грн за килограмм.

Стоит отметить, что падение цен на клубнику наблюдалось и в начале лета прошлого года. Так, по состоянию на 13 июня 2021 года, в столице килограмм ягод можно было на тот момент купить за 35 грн, в то время, как за несколько дней до этого мелкооптовые цены на клубнику не снижались ниже 50 грн.

Перед этим интернет-издание "Комментарии" писало, что стоимость овощей в Украине после продолжительного снижения стабилизировались или даже немного выросли.













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