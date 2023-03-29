В Украине все активнее регистрируют новый бизнес: о чем говорит динамика и новые тренды

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украине зарегистрировано более 200 тысяч предпринимателей. В топ ворвались ФОПы, связанные с розничной торговлей. Программисты двинулись на второе место. Третье место занимают дела в сфере оптовой торговли автотранспортом. О чём говорят эти данные и вообще ситуация с малым и средним бизнесом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Власти приняли правильное решение по снижению налогового давления, в первую очередь, на физлиц-предпринимателей

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич поделился таким мнением:

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"Я уже акцентировал внимание на том, что решения президента и правительства в первые месяцы полномасштабного российского вторжения были правильными. Бизнес активно на них откликнулся. И по результатам 2022-го мы почти приблизились по показателям открытия предпринимательской деятельности к 2021-му, предшествовавшему году полномасштабной войны. Конечно, говорить о том, что открылось двести тысяч новых бизнесов, не приходится. Потому что почти половина ФОПов закрылись. Ну, открылось их столько, потому что, как я уже отмечал, власти приняли правильное решение по снижению налогового давления, в первую очередь, на физлиц-предпринимателей. Их освободили от уплаты ЕСВ, а также от единого налога. Это привлекло ФОПов, которые открыли, в том числе, параллельные направления. И наряду с бизнесами, работавшими по общей системе, открыли те, что перешли на упрощенку. Через них стали частично реализовывать товары и услуги".

Также положительным толчком для торговли стало, по словам эксперта, массовое участие в госзакупках с использованием упрощенной системы учета и отчетности.

"В предыдущие годы я не помню такой динамики, а сейчас это стало чуть ли не массовым явлением, – отмечает Сергей Доротич. – При этом, как по мне, в процессе участвуют так называемые ФОПы. Я не верю, что к госзакупкам подпустили реальных физлиц-предпринимателей. Скорее просто выбрали экономически выгодную систему, "юзая" упрощенку, чтобы поставлять те же яйца по 17 грн за штуку и даже электроэнергию по интересной цене".

По мнению эксперта, показатель роста открытия ФОП в такое непростое время демонстрирует, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

и не ставится в один ряд с коррупцией, остается серьезным сдерживающим фактором развития бизнеса. И, по сути, является основанием для создания коррупции. Ведь после такой блокировки начинается именно коррупционная составляющая в виде "решения вопроса". Любые преграды, создающиеся для предпринимательской деятельности, любая безосновательная регуляция в основе своей преследуют получение чиновниками, проверяющими какого-то вознаграждения. Создаётся проблема, за решение которой тот или иной чиновник требует мзду". "А какие еще варианты остаются у предпринимателей? За границу их не выпускают, рабочие места государство фактически не создает, надо развивать свое дело. Чтобы как-то выживать. При этом проблем и предпринимателей – огромное количество, – акцентирует Сергей Доротич. – Та же самая блокировка налоговых накладных, которая согласно некоторым опросам почему-то не проходит среди основных проблем предпринимателей

Фактор поиска работы украинцами объясняет и новые тренды – в лидерах розничная торговля

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

"202 тысячи новых ФОП за период полномасштабной войны – новость, бесспорно, хорошая. Но не сенсационная в сравнении с текущим уровнем безработицы (каждый четвертый работоспособный украинец, около 3 млн человек без работы)".

Кстати, рост числа представителей малого бизнеса 2021 года тоже был выдающимся (лидер пятилетки) +85 тыс ФОП, напоминает эксперт.

"Фактор поиска работы украинцами объясняет и новые тренды – в лидерах розничная торговля", – заключает Вячеслав Черкашин.

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