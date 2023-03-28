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Невероятная статистика: За период войны зарегистрировались 202 тысячи ФЛП

Экономическая активность украинцев продолжает оживляться

сегодня, 23:03
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Автор:

Моесеенко Валентина

Непредсказуемая ситуация с войной, нарушившая все жизненные планы украинцев, немного переориентировала и малый бизнес. Немного интересной статистики демонстрируют "Комментарии".

Невероятная статистика: За период войны зарегистрировались 202 тысячи ФЛП

С начала великой войны зарегистрировано 202 000 предпринимателей

Перед началом полномасштабного вторжения первое место по количеству регистраций новых ФЛП занимал КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", а категории "Оказание информационных услуг" и "Оказание других индивидуальных услуг" занимали третью и четвертую позиции.


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Год великой войны изменил ситуацию — в топ ворвались ФЛП, связанные с торговлей. Программисты двинулись на второе место, уступая бизнесам в сфере розничной торговли. Третье место занимают дела в сфере оптовой торговли автотранспортом. В то же время информационные и индивидуальные услуги занимают 5 и 7 места в перечне соответственно.

Невероятная статистика: За период войны зарегистрировались 202 тысячи ФЛП - фото 2


Бизнес оживает, а значительная популяризация торговых ФЛП может свидетельствовать о постепенном возобновлении экономической активности украинцев. Вместе с тем, многие потеряли работу по найму, и в условиях стагнации рынка труда собственное дело может быть единственной альтернативой безработице.

Невероятная статистика: За период войны зарегистрировались 202 тысячи ФЛП - фото 3

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что в феврале Институт экономических исследований и политических консультаций провел опрос среди украинских предпринимателей о самых больших проблемах для ведения бизнеса во время войны. Оказалось, что коррупция не больше всего волнует украинских бизнесменов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что за год широкомасштабного вторжения России в Украину по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны переехали 800 предприятий, 623 из которых уже работают на новом месте.

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