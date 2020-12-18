В Украине выросли цены на сигареты и алкоголь

В преддверии Нового года в Украине поднялись цены на алкогольную продукцию и на сигареты. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

ФОТО: Из открытых источников

Так, за декабрь стоимость вина отечественного производителя повысились на 0,04%. В целом, на ценнике это отразилось, добавив лишь несколько копеек. На 0,3%, повысилась цена на водку отечественного производителя. В декабре прошлого года она составляла 92,25 за 0,5 л, а сейчас — 92,69.

Стоимость пива также увеличилась 1,6%. То есть, сейчас бутылка пива обойдется в 17,46 гривны за 0,5 литра. Перед прошлым Новым годом цена была меньше практически на 50 копеек.

Кроме того, подорожали и табачніе изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок теперь стоят 42, 61. В прошлом году их цена составляла 35,68. Сигареты с фильтром медиум класса подорожали практически на 9 гривен и теперь стоят 48,91. А те, что с фильтром премиум класса, стоят теперь практически на 10 гривен больше. Их новая цена – 57,03. Если говорить о сигаретах без фильтра, то их цена поднялась на 7 гривен.

К слову, депутаты Верховной Рады и общественной организации "Життя" предлагали увеличить стоимость на табачные изделия. Таким образом, одна пачка сигарет должна стоить 200 гривен. Однако многочисленные эксперты выступили против этой идеи. Есть риск, что в таком случае люди будут покупать контрабандные сигареты.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, на сколько и когда вырастет прожиточный минимум в Украине в новом году, а также о том, на какую зарплату могут рассчитывать украинцы в 2021 году.

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