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В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят (ФОТО)

Продать или купить монеты можно на специальных аукционах

сегодня, 12:54
Автор:

Елизавета Черных

Редкие монеты номиналом 25 копеек, которые выпущены в 1992 году, можно продавать за несколько тысяч гривен. На профильных аукционах подобные монеты приобретают от 5 до 7 тысяч гривен, пишет издание OBOZREVATEL, основываясь на данных аукциона Violity.

В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят (ФОТО)

В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен - фото из открытых источников

Сообщается, что в начале мая 25 копеек 1992 года выпуска были проданы за 5534 гривен. На аверсе в центре в окружении орнамента из ягод и листьев номинал – "25 КОПIЙОК" (высота букв увеличивается к центру). На реверсе между двух элементов, составленных из дубовых листьев и пшеничных колосьев изображён герб Украины (трезубец в геральдическом щите), наверху надпись "УКРАЇНА", внизу дата – "1992".

В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят (ФОТО) - фото 2

Еще одна монета номиналом 25 копеек 1992 года выпуска была продана за 6333 гривны. Ее приобрел покупатель, сделавший сразу ставку выше рыночный цены. Конкурентов во время аукциона у него не оказалось. 

В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят (ФОТО) - фото 3

Напомним, что в Украине нумизматы охотятся за различными монетами, которые можно продавать на профильных аукционах. К примеру, 15 копеек, датированные 1992 годом, накануне продали за 21 тыс. грн, а 10 копеек того же года — за 12, 5 тыс. грн. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также рассказывалось, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-za-monetyi-nominalom-v-25-kopeek-gotovyi-platit-tyisyachi-griven-mozhet-popastsya-lyubomu.htm?_gl=1*135klq0*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTg0Njk5MS40OC4xLjE2MjE4NDY5OTQuMA..&_ga=2
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