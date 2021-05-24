В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят (ФОТО)

Редкие монеты номиналом 25 копеек, которые выпущены в 1992 году, можно продавать за несколько тысяч гривен. На профильных аукционах подобные монеты приобретают от 5 до 7 тысяч гривен, пишет издание OBOZREVATEL, основываясь на данных аукциона Violity.

В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен - фото из открытых источников

Сообщается, что в начале мая 25 копеек 1992 года выпуска были проданы за 5534 гривен. На аверсе в центре в окружении орнамента из ягод и листьев номинал – "25 КОПIЙОК" (высота букв увеличивается к центру). На реверсе между двух элементов, составленных из дубовых листьев и пшеничных колосьев изображён герб Украины (трезубец в геральдическом щите), наверху надпись "УКРАЇНА", внизу дата – "1992".





Еще одна монета номиналом 25 копеек 1992 года выпуска была продана за 6333 гривны. Ее приобрел покупатель, сделавший сразу ставку выше рыночный цены. Конкурентов во время аукциона у него не оказалось.

Напомним, что в Украине нумизматы охотятся за различными монетами, которые можно продавать на профильных аукционах. К примеру, 15 копеек, датированные 1992 годом, накануне продали за 21 тыс. грн, а 10 копеек того же года — за 12, 5 тыс. грн.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также рассказывалось, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах.





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