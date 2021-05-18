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Главная Новости Бизнес финансы В Украине за монету 1992 года заплатили десятки тысяч гривен: она может попасться каждому (ФОТО)
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В Украине за монету 1992 года заплатили десятки тысяч гривен: она может попасться каждому (ФОТО)

Продавать или приобретать монеты можно на профильных аукционах

сегодня, 08:52
Автор:

Елизавета Черных

В Украине нумизматы охотятся за различными монетами, которые можно продавать на профильных аукционах. К примеру, 15 копеек, датированные 1992 годом, накануне продали за 21 тыс. грн, а 10 копеек того же года — за 12, 5 тыс. грн. Об свидетельствуют данные аукциона Violity, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине за монету 1992 года заплатили десятки тысяч гривен: она может попасться каждому (ФОТО)

В Украине за монету 1992 года заплатили десятки тысяч гривен - фото из открытых источников

"Украина, 15 копеек 1992 года, 1АА-43, магнитная сталь плакированная латунью. Особенность: 4 ягоды, прорезь. Монета отчеканена одной из первых , в листе еще прорезь. У более поздних монет прорезь выкрошена", – сказано в описании к монете.

В Украине за монету 1992 года заплатили десятки тысяч гривен: она может попасться каждому (ФОТО) - фото 2

Монета 10 копеек 1992 года была продана за 12, 5 тыс. грн. Ее особенностью является нестандартная заготовка, а также наличие следов на гурте (ребре) монеты. 

В Украине за монету 1992 года заплатили десятки тысяч гривен: она может попасться каждому (ФОТО) - фото 3

Напомним, что В Украине за монету номиналом 15 копеек, датированную 1992 годом и отчеканенную штемпелем без заготовки, могут заплатить более одной тысячи долларов.  Такую "копейку" может обнаружить любой украинец. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также рассказывалось, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние.

Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-za-15-kopeek-zaplatili-desyatki-tyisyach-griven-osobaya-moneta-mozhet-popastsya-lyubomu.htm?_ga=2.99236506.547502337.1621314457-1845868459.1618985042&_gl=1*1gek8vq*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_J
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