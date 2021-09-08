Верховная Рада поддержала отечественный рынок виртуальных активов

Виртуальные активы, фото из открытых источников

276 народных депутатов Верховной Рады проголосовали за законопроект, который предусматривает легализацию виртуальных активов. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов США. Впечатляющий оборот, как для сектора экономики, который существует менее 10 лет", — отметил Михаил Федоров.

Министр цифровой трансформации выразил уверенность в том, что Украина имеет хороший потенциал как игрок криптовалютного рынка, из-за чего и был разработан соответствующий законопроект. Документ, утвержденный Верховной Радой, должен обеспечить максимальную прозрачность на рынке виртуальных активов и наладить процесс налогообложения криптовалютних операций в Украине.

Благодаря легализации виртуальных активов предполагается детинизация операций с криптовалютами. Кроме того, появится возможность привлечь в страну международные биржи. Однако, легализация выгодна не только для страны, как получателя налогов, но и для предпринимателей, у которых появятся не только обязанности, но и определенные права.

Напомним, что советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк во время мероприятия "Ukrainian Financial Forum", рассказал, что на территории Украины суточный оборот криптовалют составляет около 1 млрд гривен, что в 50 раз превышает суммы операций с отечественными акциями и ценными бумагами (без учета ДВП) за аналогичный период времени.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сальвадоре вступил в действие закон, согласно которому биткоин является полноценной платежной валютой этой страны, на уровне с американским долларом. В Сальвадоре даже создали специальный государственный электронный кошелек для хранения и преобразования самой популярной криптовалюты мира.

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