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Верховная Рада поддержала отечественный рынок виртуальных активов

Министр цифровой трансформации Украины сообщил о выдающемся событии для рынка виртуальных активов

сегодня, 14:02
Автор:

Лилия Боровая

Верховная Рада поддержала отечественный рынок виртуальных активов

Виртуальные активы, фото из открытых источников

276 народных депутатов Верховной Рады проголосовали за законопроект, который предусматривает легализацию виртуальных активов. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов США. Впечатляющий оборот, как для сектора экономики, который существует менее 10 лет", — отметил Михаил Федоров.

Министр цифровой трансформации выразил уверенность в том, что Украина имеет хороший потенциал как игрок криптовалютного рынка, из-за чего и был разработан соответствующий законопроект. Документ, утвержденный Верховной Радой, должен обеспечить максимальную прозрачность на рынке виртуальных активов и наладить процесс налогообложения криптовалютних операций в Украине.

Благодаря легализации виртуальных активов предполагается детинизация операций с криптовалютами. Кроме того, появится возможность привлечь в страну международные биржи. Однако, легализация выгодна не только для страны, как получателя налогов, но и для предпринимателей, у которых появятся не только обязанности, но и определенные права.

Напомним, что советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк во время мероприятия "Ukrainian Financial Forum", рассказал, что на территории Украины суточный оборот криптовалют составляет около 1 млрд гривен, что в 50 раз превышает суммы операций с отечественными акциями и ценными бумагами (без учета ДВП) за аналогичный период времени.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сальвадоре вступил в действие закон, согласно которому биткоин является полноценной платежной валютой этой страны, на уровне с американским долларом. В Сальвадоре даже создали специальный государственный электронный кошелек для хранения и преобразования самой популярной криптовалюты мира.


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Источник: https://t.me/zedigital
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