Введение нулевой декларации: какой закон об амнистии капиталов нужен Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев уверяет, что президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевой декларации" (об амнистии капиталов). Эксперты рассказали "Комментариям", что там необходимо прописать, используя зарубежный опыт, но понимая украинские реалии, а также – как сделать, чтобы закон заработал и принес пользу, а не стал фикцией.

"Эффективными были амнистии, проводимые под пониженные ставки"

По словам старшего аналитика по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, международная практика проведения налоговых амнистий позволяет выделить ключевые факторы ее будущего успеха.

"Во-первых, разумные сроки проведения. Полтора – два года, – отмечает эксперт. – В этот период входят: подготовительная и активная фазы амнистии".

Подготовительная, по словам Вячеслава Черкашина, включает в себя широкую разъяснительную и агитационную компанию правительства (минимум - 3-6 месяцев). При этом качество коммуникации с обществом - львиная доля успеха. Активая же фаза – собственно декларирование активов и последующая верификация/проверка деклараций. Не менее 12 месяцев, потому что некоторые международные запросы выполняются месяцами.

"Опыт некоторых государств (Литва, Италия, Пакистан, Нигерия) свидетельствует, что недостаточные сроки проведения являются, как минимум, причинами для пролонгации сроков амнистрии. Иногда по несколько раз, – говорит эксперт. – Это, в конечном счете, выливается в снижение эффективности мероприятия. Исходя из сказанного, попытка проведения налоговой амнистии с 01.01.2021 года - реальная угроза успеху амнистии".

Вторым важным фактором успеха Вячеслав Черкашин называет умеренную, стимулирующую ставку амнистии. По его словам, как правило, эффективными были амнистии, проводимые под пониженные ставки (в диапазоне от 0,1-3% до 10%).

"Попытка легализации неуплаченных налогов под базовую ставку в 18% однозначно не сработает, – уверен эксперт. – Как, скорее всего, и 9% - с учетом альтернатив использования двухсторонних договоров об избежании двойного налогообложения и агрессивного вывода прибыли за границу под 2-5%. Компромиссной может стать объявленная в предвыборной программе Зеленского ставка в 5%. С одной стороны, это будет стимулировать нарушителей к уплате налогов и выходу из тени. С другой – как одна из действующих базовых ставок налога на пассивные доходы, существенно не снизит уровня соблюдения налогового законодательства со стороны законопослушных граждан. И не вызовет негативной реакции международных кредиторов Украины".

Третьим важным фактором для успешной реализации амнистии Вячеслав Черкашин считает непреодолимость раскрытия информации об активах за рубежом и неизбежность наказания.

"Потенциальные участники амнистии должны понять, что государство в течении непродолжительного времени узнает о скрываемых активах. Но тогда условия легализации будут значительно более жесткими, – поясняет эксперт. – В этом вопросе очень бы помогло своевременное присоединение страны к Стандарту ОЭСР по автоматическому обмену налоговой информацией (так называемый стандарт CRS MCAA). В Украине присоединение к механизму автоматического сбора информации предусмотрено еще Указом президента №180/2016 от 28.04.2016 года и законом № 2473-VIII "О валюте" от 21.07.2018 года. Однако результат - нулевой. При этом, ни международный обмен налоговой информацией по запросу, ни майский антиBEPSовский Закон 466, ни американская FATCA, работающая в одностороннем порядке (информация идет из Украины в США), не дадут нужного эффекта".

Учитывая украинские реалии, Вячеслав Черкашин уверен - если проект амнистии капиталов не ответит на следующие вопросы, его шансы на успешное проведение минимальны:

- неконфискационная модель амнистии (архиважно, чтобы она была "мирным договором" и механизмом возврата сбежавших с Украины капиталов, а не очередной директивной акцией по сбору налогов с зажиточного украинца, особенно с экономически активных украинцев, работающих за границей);

- четкие, надежные государственные гарантий для репутации и безопасности (утечки информации из госорганов) для потенциальных учасников амнистии;

- создание атмосферы доверия к процессу, которое может быть обеспечено только на самом высоком политическом уровне.

"Либо это станет стартом нового витка инвестиционного развития страны, либо - последним гвоздем в гроб легальной экономики"

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин поясняет, что закон об амнистии капиталов - это старт, до которого, грубо говоря, прощаются все злоупотребления. И дается стимул показать всё имущество, все имеющие ресурсы.

"Если мы увидим законопроект, подобный тому, что был зарегистрирован Гетманцевым прошлой осенью, то это точно не об амнистии капиталов, – подчеркивает эксперт. – В том варианте предлагалось, чтобы население Украины в сжатые сроки показало свое имущество. В мировой практике попытка совместить контроль законности приобретения имущества с его декларированием всегда приводил к обратному эффекту. Люди еще больше старались сокрыть имущество, спрятать концы в воду. Нельзя совмещать обязательство показать всё – и тут же продемонстрировать источники дохода. Это ни к чему не приведет. Особенно в ситуации, в которой сейчас живет Украина".

Александр Шубин напоминает, что в стране только официально находится около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. И они физически не имеют доступа к документам, подтверждающим правомерность приобретения того или иного имущества. Плюс – трудовая миграция. Миллионы работают за границей, получая в значительной части неофициальные доходы. И перечисляя их в Украину. Если их обязать привезти справку о доходах, они скорее перестанут перечислять сюда деньги…

"Законопроект будет иметь право на жизнь, даст позитивный эффект, если речь будет именно об амнистии капиталов, – считает Александр Шубин. – Всё, что покажете - будет легальным, к вам не будет претензий. Но если мы увидим попытку совместить амнистию капитала с "быстрой борьбой с нелегальным доходом" (да еще и с диктатом – куда вложить показанные деньги), если будут попытки обложить эти средства каким-то налогом, то ситуация приведет к фиаско. Люди еще больше уйдут в тень, еще больше станет схем по переоформлению имущества".

Амнистию капитала эксперт называет одной из наиболее социально значимых и чувствительных реформ.

Александр Шубин уверен: "Либо это станет стартом нового витка инвестиционного развития страны, либо - последним гвоздем в гроб легальной экономики. При неправильном подходе нас ждет новая эпоха тенизации, когда все начнут бегать и перепрятывать "всё, что нажито непосильным трудом". Так что подходить к реформе следует выверено, продуманно".

"Принятие закона об "амнистии капиталов" ничего не даст Украине в текущих реалиях"

В современных реалиях смысла от такой "амнистии" не будет никакой, считает директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко.

"Более того, даже не понятно, кто ей будет пользоваться, – говорит он. – В Украине нет действенной системы мониторинга уклонения лиц от уплаты налогов. Яркий пример - результаты деятельности НАПК. Чиновники ежегодно подают декларации о своем имуществе. Известно ли хоть об одном случае наступления ответственности за неправдивые данные, или невозможность объяснить происхождение активов? Известно ли о случаях, когда человек купил квартиру или авто, и к нему пришел запрос от налоговой с требованием объяснить происхождение средств?"

По словам Ивана Никитченко, если мы говорим о бизнесе, то крупный использует иностранные юрисдикции для минимизации налогообложения, а средний и малый - инструмент упрощенной системы налогообложения.

"Поэтому принятие закона об "амнистии капиталов" ничего не даст Украине в текущих реалиях", – резюмирует эксперт.

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