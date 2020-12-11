Жилищно-коммунальная инспекция в Украине: насколько защищены интересы потребителей

В Украине предлагают создать жилищно-коммунальную инспекцию для защиты потребителей. Соответствующие законопроекты № 4403-4404 уже зарегистрировали в Верховной Раде. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это хорошая идея, и насколько реально ее реализовать.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Потребители остались без защиты

Благодаря "реформам ЖКХ" (именно так – в кавычках) в последние годы, потребитель фактически остался незащищенным как от действий монополистов, так и от соседей которые решили не платить за коммунальные услуги или сделать незаконную врезку. На этом акцентирует внимание глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко.

"На сегодня в Украине отсутствуют какие-либо государственные органы, которые могут защитить потребителя, – подчеркивает эксперт. – НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) не в счет, так как система назначения членов комиссии не прозрачна и незаконна. И никто не может гарантировать защиту потребителей. Потому я поддерживаю предлагаемое в новом законопроекте создание ЖК-комиссии".

Как пример нынешней безответственности поставщиков и беззащитности потребителей Олег Попенко приводит ситуацию с ООО "Еврореконструкция" в столице.

"По мнению Антимонопольного комитета, она допустила нарушения при начислении платежек жителям Дарницкого и Днепровского районов Киева. Но при этом, ни один госорган до сих пор не вмешался, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет", – подчеркивает эксперт.

Реформы ради реформ

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов напоминает, что контролем цен сегодня по жалобам потребителей занимается сейчас Госпродпотребслужба.

"И я хотел бы услышать от органов власти, почему она считается неэффективной касательно, в частности, вопросов ЖКХ. Равно как понять, чем новый орган (жилищно-коммунальная инспекция для защиты потребителей) будет отличаться от защиты прав потребителей в Госпродпотребслужбе… У нас любят заниматься реформами ради реформ – без реального результата. Разделять одни службы на несколько, потом опять их соединять. Тратить на это время, бюджетные деньги. И не решать проблем", – говорит Максим Несмиянов.

Штрафы, предлагаемые в проекте закона, он называет смешными. К примеру, невыполнение законных требований (предписаний) инспекторов Государственной жилищно-коммунальной инспекции влечет за собой штраф от 2550 до 5100 грн. Это ни о чём, учитывая проблемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и так далее, уверен Максим Несмиянов.

"Однозначно, наше ЖКХ требует реформ, – отмечает он. – У нас в стране много довоенных построек, хрущевок, которые уже изжили свое. Что делать с ними дальше? Где программы по этому жилью? Где вменяемые, понятные тарифы, ремонты, модернизация? Денег на это нет. Зато, похоже, они есть для новых прожектов с сомнительным профитом".

Напомним, по состоянию на начало ноября в Украине каждая семья в среднем задолжала 2769 грн за коммунальные услуги. А общий долг за коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн. Почему так происходит, рассказал в материале "Комментариев" общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

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