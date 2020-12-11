Жилищно-коммунальная инспекция в Украине: насколько защищены интересы потребителей

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Татьяна Веремеева
В Украине предлагают создать жилищно-коммунальную инспекцию для
защиты потребителей. Соответствующие законопроекты № 4403-4404 уже
зарегистрировали в Верховной Раде. "Комментарии" вместе с экспертами
разбирались, почему это хорошая идея, и насколько реально ее реализовать.
Фото: Д. Романюк/Comments.ua
Благодаря "реформам ЖКХ" (именно так – в кавычках) в последние
годы, потребитель фактически остался незащищенным как от действий монополистов,
так и от соседей которые решили не платить за коммунальные услуги или сделать
незаконную врезку. На этом акцентирует внимание глава Союза потребителей
коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и
охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко.
"На сегодня в Украине отсутствуют какие-либо государственные органы, которые могут защитить потребителя,
– подчеркивает эксперт. – НКРЭКУ (Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг – ред.) не в счет, так как система назначения членов
комиссии не прозрачна и незаконна. И никто не может гарантировать защиту
потребителей. Потому я поддерживаю предлагаемое в новом законопроекте создание
ЖК-комиссии".
Как пример нынешней безответственности поставщиков и беззащитности
потребителей Олег Попенко приводит ситуацию с ООО "Еврореконструкция" в столице.
"По мнению Антимонопольного комитета, она допустила нарушения при
начислении платежек жителям Дарницкого и Днепровского районов Киева. Но при
этом, ни один госорган до сих пор не вмешался, чтобы поставщик услуг сделал
перерасчет", – подчеркивает эксперт.
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим
Несмиянов напоминает, что контролем цен сегодня по жалобам потребителей
занимается сейчас Госпродпотребслужба.
"И я хотел бы услышать от органов власти, почему она считается
неэффективной касательно, в частности, вопросов ЖКХ. Равно как понять, чем
новый орган (жилищно-коммунальная инспекция для защиты потребителей) будет
отличаться от защиты прав потребителей в Госпродпотребслужбе… У нас любят
заниматься реформами ради реформ – без реального результата. Разделять одни
службы на несколько, потом опять их соединять. Тратить на это время, бюджетные
деньги. И не решать проблем", – говорит Максим Несмиянов.
Штрафы, предлагаемые в проекте закона, он называет смешными. К
примеру, невыполнение законных требований (предписаний) инспекторов
Государственной жилищно-коммунальной инспекции влечет за собой штраф от 2550 до
5100 грн. Это ни о чём, учитывая проблемы водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения и так далее, уверен Максим Несмиянов.
"Однозначно, наше ЖКХ требует реформ, – отмечает он. – У нас в
стране много довоенных построек, хрущевок, которые уже изжили свое. Что делать
с ними дальше? Где программы по этому жилью? Где вменяемые, понятные тарифы,
ремонты, модернизация? Денег на это нет. Зато, похоже, они есть для новых
прожектов с сомнительным профитом".
Напомним, по состоянию на начало ноября в Украине каждая семья в среднем задолжала 2769 грн за коммунальные услуги. А общий долг за коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн. Почему так происходит, рассказал в материале "Комментариев" общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко.
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