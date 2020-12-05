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Главная Новости Бизнес тарифы Почти 3000 грн: столько задолжала за коммуналку каждая семья в Украине
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Почти 3000 грн: столько задолжала за коммуналку каждая семья в Украине

Эксперт объяснил, почему вы фактически платите и за себя, и за своего соседа, который не оплачивает коммуналку

сегодня, 07:15
Автор:

Таисия Ерохина

По состоянию на начало ноября в Украине каждая семья в среднем задолжала 2769 грн за коммунальные услуги. А общий долг за коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн. Почему так происходит, рассказал в материале "Комментариев" общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

Почти 3000 грн: столько задолжала за коммуналку каждая семья в Украине

Фото из открытых источников

Как пояснил эксперт, действия власти во времена пандемии коронавируса, слабая поддержка при усилении давления на предпринимателей, снижающийся уровень достатка на фоне повышения тарифов – все это приводит к тому, что люди не оплачивают платежки. По состоянию на сегодняшний день, власть, осознавая, что это может привести к большому общественному коллапсу, пошла другим путем.

"Она просто перевела часть ответственности путем увеличения тарифов для тех, кто платит, – говорит Войченко. – То есть, фактически вы платите и за себя, и за своего соcеда, который не платит. Тем самым компенсируете поставщику риски неоплаты. Также поставщик пытается экономить за счет снижения качества… Пока, на фоне других проблем, люди не особо обращают на это внимание. Но рано или поздно всему наступает предел".

Эксперт добавил, что тарифный майдан в нашей стране возможен только тогда, когда начнут привлекать к ответственности за неуплату этих долгов (в том числе через суд) и это приобретет массовый характер.

Напомним, эксперты спрогнозировали, когда и почему в Украине вероятны задержки пенсий и зарплат. По словам аналитиков, к середине следующего года задержки пенсий и зарплат украинцам могут стать вполне вероятным сценарием.


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