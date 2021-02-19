Билл Гейтс сделал неоднозначное заявление о криптовалюте

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс публично признался в том, что не является ярым сторонником криптовалюты и у него нет накопленных биткоинов. Об этом было сказано в эфире телеканала CNBC.

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Так, свою позицию касательно цифровых активов Гейтс называет нейтральной.

"У меня нет биткоинов, у меня нет коротких позиций по биткоинам, поэтому я придерживаюсь нейтральной точки зрения", — сказал Билл Гейтс.

Как заявил миллиардер, курс криптовалюты является очень волатильным. Поэтому Гейтс не берется делать прогнозы и не может предсказать, каким образом криптовалюта будет развиваться дальше. Также он добавил, что цифровая валюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных операций.

Билл Гейтс отметил, что задача его фонда — помочь с трансформацией финансовой сферы развивающихся стран в цифровую форму, а также добиться снижения транзакционных издержек.

Напомним, биткоин активно становится одним из альтернативных источников расчета на фоне слабеющего доллара и остальных ключевых мировых валюты. Эксперт рассказала, можно ли доверять криптовалюте и какое будущее ждет биткоин.

Громкие сторонники этой е-валюты, такие, как Илон Маск, говорят, что биткоин завоевывает более широкое признание в финансовом сообществе. Регуляторы, тем временем, усиливают предупреждения о волатильности, которая может уничтожить инвесторов. Несмотря на это, многие инвесторы по-прежнему рассматривают цифровые монеты как сомнительный сектор.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", рост биткоина продолжится: названа цена.

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