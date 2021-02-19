logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

54266.89

ETH/USD

1945.73

LTC/USD

230.31

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Билл Гейтс сделал неоднозначное заявление о криптовалюте
commentss НОВОСТИ Все новости

Билл Гейтс сделал неоднозначное заявление о криптовалюте

Один из богатейших людей мира признался, есть ли у него биткоины

сегодня, 17:30
Автор:

Таисия Ерохина

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс публично признался в том, что не является ярым сторонником криптовалюты и у него нет накопленных биткоинов. Об этом было сказано в эфире телеканала CNBC.

Билл Гейтс сделал неоднозначное заявление о криптовалюте

Фото из открытых источников

Так, свою позицию касательно цифровых активов Гейтс называет нейтральной.

"У меня нет биткоинов, у меня нет коротких позиций по биткоинам, поэтому я придерживаюсь нейтральной точки зрения", — сказал Билл Гейтс.

Как заявил миллиардер, курс криптовалюты является очень волатильным. Поэтому Гейтс не берется делать прогнозы и не может предсказать, каким образом криптовалюта будет развиваться дальше. Также он добавил, что цифровая валюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных операций.

Билл Гейтс отметил, что задача его фонда — помочь с трансформацией финансовой сферы развивающихся стран в цифровую форму, а также добиться снижения транзакционных издержек.

Напомним, биткоин активно становится одним из альтернативных источников расчета на фоне слабеющего доллара и остальных ключевых мировых валюты. Эксперт рассказала, можно ли доверять криптовалюте и какое будущее ждет биткоин.

Громкие сторонники этой е-валюты, такие, как Илон Маск, говорят, что биткоин завоевывает более широкое признание в финансовом сообществе. Регуляторы, тем временем, усиливают предупреждения о волатильности, которая может уничтожить инвесторов. Несмотря на это, многие инвесторы по-прежнему рассматривают цифровые монеты как сомнительный сектор.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", рост биткоина продолжится: названа цена.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/CNBC/status/1362405700878614532
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ