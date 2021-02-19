Согласно данным агенства Reuters, сегодня, 19 февраля биткойн обновил свой исторический максимум. Криптовалюта подорожала до 52 932 доллара. Рыночная капитализация — стоимость всех биткойнов в обращении — составила около 982 миллиардов долларов передает издание "РБК-Украина".

Биткойн обновил рекорд: капитализация приблизилась к триллиону долларов - фото из открытых источников

Сообщается, что в течении семи дней, биткойн увеличился в цене на 8%, а в целом за месяц его стоимость выросла на 60%. Причиной роста криптовалюты стало то, что она пользуется популярностью среди главных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Несмотря на такой успех биткойна, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще недостаточно используются для торговли. Специалисты JP Morgan заявили, что текущие цены биткойна намного выше оценок справедливой стоимости.

Напомним, что несмотря на все дифирамбы главной криптовалюте, биткоин как способ сбережения средств вовсе не является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит. Такой совет озвучил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в статье "Комментариев". Эксперт считает, что покупка биткоинов является диверсификацией существующих проектов, инвестиций, валютных вкладов в рамках нестабильного периода пандемии и других шоков мирового масштаба. И даже покупка по невыгодному курсу в среднем не является губительной для общего инвестиционного портфеля

Интернет-издание "Комментарии" сообщало, что вчера курс биткоина поднимался до 52 524 долларов за монету. Однако 18 февраля криптовалюта уже немного подешевела и торговалась на уровне 51 700 долларов за биткоин.





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