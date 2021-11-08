Цены на аренду недвижимости в Украине растут: где дешевле всего снять жилье

Стоимость аренды недвижимости в Украине продолжает расти. Соответствующее исследование было проведено платформой онлайн-объявлений, сообщили в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН.

Цены на аренду недвижимости в Украине растут - фото из открытых источников

Отмечается, что количество размещенных предложений по поводу аренды квартир в последние несколько месяцев уменьшилось. В связи с чем выросла и стоимость съемного жилья. Больше всего съемная недвижимость подорожала в Киеве — например, однокомнатная квартира обойдется в среднем 11 тысяч гривен. В Днепре, Львове и Одессе стоимость аренды колеблется в пределах 7-8 тысяч гривен. Среди всех крупных городов в Харькове можно найти квартиру дешевле всего — от 6,5 тысяч гривен.

Аренда двухкомнатной квартиры в городах-миллионниках обойдется в среднем 10 тысяч гривен, трехкомнатной — от 12 тысяч.

Журналисты также отмечают, что снять жилье в украинской столице в среднем стоит 23 тысячи гривен в месяц. В целом же, на платформе добавляют, что количество объявлений зависит от месторасположения квартиры, времени года, а также количества новостроек.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, как изменяться цены на аренду в ближайшее время, учитывая вероятное введение локдауна в стране, распространения коронавируса и ситуацию с повышением тарифов.



Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что цены на рынке недвижимости в Украине снова пошли вверх. Начиная с текущего года, стоимость квадратного метра увеличилась до 32 тысяч гривен. Дороже всего квартиры стоят в Киеве — там жилье подорожало на 20-25%. В других крупных городах цена на квартиры в среднем подскочила на 15%.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!