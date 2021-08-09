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Главная Новости Бизнес финансы Цены на авто в Украине могут резко снизиться: названо условие
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Цены на авто в Украине могут резко снизиться: названо условие

Это касается и грузовиков, и мотоциклов

сегодня, 16:38
Автор:

Елизавета Черных

Стоимость автомобилей в Украине может упасть как минимум на 12%. Цены пойдут на спад, если в стране установят ввозную пошлину на уровне 0% на импортные транспортные средства. Об этом сообщил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, передает OBOZREVATEL со ссылкой на UBR.

Цены на авто в Украине могут резко снизиться: названо условие

Цены на авто в Украине могут резко снизиться - фото из открытых источников

Специалист также отметил, что это касается и грузовиков с мотоциклами. 

Назаренко добавил, что считает логичным со стороны Европейского союза обнуление пошлины для автомобилей, которые могли производить в Украине. По его мнению, выгода власти заключается в том, что в страну зашли бы китайские инвесторы. 

Директор дилерского центра Ford "ВиДи-Край Моторз" Виталий Дорофеев считает, что пошлина 0% порадует и покупателей: 

"Сейчас больше зарабатывают на сервисе", – добавил специалист. Так, если кто-то захочет установить слишком высокие цены, то проиграет.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что в Украине на 10-15% выросла стоимость аренды жилья. Отмечается, что больше всего подскочили цены в сегменте малогабаритных квартир, которые расположены неподалеку от метро. Повышение цен больше всего коснулось жителей крупных городов, в частности, Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.  По словам экспертов, стоимость аренды жилья будет продолжать расти. В целом прогнозируется подорожание на 30%. 

Кроме того, на нашем портале есть информация о том, как изменились цены на овощи в Украине за последние несколько дней — некоторые упали в цене на несколько гривен, а другие наоборот подорожали на те же пару гривен.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/economy/v-ukraine-mogut-rezko-izmenitsya-tsenyi-na-avto-nazvana-prichina.htm
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