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Главная Новости Бизнес финансы В Украине подорожала аренда жилья: где дороже всего снять квартиру
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В Украине подорожала аренда жилья: где дороже всего снять квартиру

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен

сегодня, 10:24
Автор:

Елизавета Черных

В Украине на 10-15% выросла стоимость аренды жилья. Такую информацию озвучили в эфире программы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН. 

В Украине подорожала аренда жилья: где дороже всего снять квартиру

В Украине подорожала аренда жилья - фото из открытых источников

Отмечается, что больше всего подскочили цены в сегменте малогабаритных квартир, которые расположены неподалеку от метро. Повышение цен больше всего коснулось жителей крупных городов, в частности, Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы. 

По словам экспертов, стоимость аренды жилья будет продолжать расти. В целом прогнозируется подорожание на 30%. 

Напомним, что, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, в ближайшее время ожидается существенная активизация в сфере аренды недвижимости. Спрос может вырасти на 10-15%, что, безусловно, приведет к пересмотру цен на съемное жилье. По словам эксперта, цена на аренду в среднем может увеличиться до 15% и, вероятно, эти цены продержаться до конца 2021 года. 

В материале издания "Комментарии" также можно узнать, что с 1 июля владельцам нескольких объектов недвижимости или "крупных" жилых помещений придется дополнительно потратиться. Говорится о налоге налога на недвижимость, который должны оплатить соотечественники , являющиеся собственниками квартир площадью более 60 квадратных метров и домов площадью более 120 кв. м.

Кроме того, на нашем портале есть информация о том, как изменились цены на овощи в Украине за последние несколько дней — некоторые упали в цене на несколько гривен, а некоторые наоборот подорожали на те же пару гривен. Так, стоимость огурцов за один килограмм изменилась с 4-6 грн на 5-8 грн/кг. Баклажаны к середине недели упали в цене. Ранее их стоимость составляла 7-8 гривен за килограмм, а теперь — от 5 до 7 грн/кг.






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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-podorozhalo-semnoe-zhile-1838950.html
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