Цены на бензин и дизельное топливо в Украине: за сколько сейчас можно заправиться

Украинские сети автомобильных заправочных станций в понедельник, 12 апреля, стабилизировали цены на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине - фото из открытых источников

Так, если сравнивать с предыдущим торговым днем (9 апреля -ред.) стоимость не изменилась. Единственной АЗС, которая скорректировала цену, стала Motto (-2 коп./литр).

Согласно данным, средняя розничная стоимость бензина А-92 — 27,71 гривен за литр (+0,00 грн), А-95 — 28,58 гривен за литр (+0,00 грн), дизтоплива — 28,25 гривен за литр (+0,00 грн). Отмечается, что автомобильный газ наоборот увеличился в цене на 1 копейку и теперь его стоимость 15,76 грн/литр.

Отмечается, что за последнее время, цены на дизтопливо и бензин демонстрируют тенденцию к снижению. Эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук так пояснил снижение цен для портала "Комментарии": "Члены Ассоциации НАУ, которая сегодня подписала так называемый "меморандум", просто снизили цены на стеле АЗС, превышающие нормы, указанные в меморандуме (30 гривен/литр). Это просто пиар-акция, не более того. По словам Леонида Косянчука, за счет уменьшения скидок по программе лояльности фактические цены АЗС останутся на том же уровне. Специалист считает, что ничего, кроме информационного повода, это "мероприятие" не даст ни потребителям, ни операторам АЗС".

Также в материале нашего издания можно прочитать, как может колебаться в ближайшее время курс гривны к доллару. Пока что ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что доллар укрепляется.













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