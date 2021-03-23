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Главная Новости Бизнес финансы Цены на бензин продолжают расти: сколько стоит топливо на АЗС
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Цены на бензин продолжают расти: сколько стоит топливо на АЗС

Автогаз подорожал на 1 копейку

сегодня, 16:04
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным "Консалтинговой группы А-95",  розничная стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС снова возросла. Автомобильный газ также увеличился в цене на 1 копейку, передает РБК-Украина. 

Цены на бензин продолжают расти: сколько стоит топливо на АЗС

Цены на бензин продолжают расти: сколько стоит топливо на АЗС - фото из открытых источников

По информации источника, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,02 гривны за литр (+0,05 гривен), на бензин А-95 — 29,03 гривны за литр (+0,05 гривен), на дизельное топливо — 28,27 гривны за литр (+0,03 гривен), на автогаз — 15,81 гривны за литр (+0,01 гривен).

Напомним, что самый дешевый бензин можно купить в Сумской области. Здесь литр А-95 стоит 28,02 гривны. Немного дороже бензин в Харьковской области — 28,26 гривны за литр. Замыкает тройку областей с самым дешевым топливом Черниговская область. Там литр А-95 обойдется в 28,49 гривны. Самым дорогим оказался бензин в Луганской области, где за литр бензина придется отдать 30,33 гривны. Столичный бензин обойдется в 30,06 гривен за литр. Во Львовской области водителям придется отдавать 29,66 гривны за каждый литр.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в ближайшем времени Украину ожидает приостановление катастрофического роста цен на бензин и другие виды топлива для автомобилей. Такое предположение на очередном заседании  Кабинета Министров Украины выразил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как объяснил чиновник, сейчас стоимость топлива на украинских АЗС "подчиняется" мировым биржам, которые демонстрируют рекордные за последние два года нефтяные ценники. При этом Денис Шмыгаль уверяет, что правительство следит за ситуацией и делает все возможное, чтобы наконец-то прекратить подорожание бензина.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tseny-benzin-prodolzhayut-rasti-skolko-stoit-1616504907.html
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