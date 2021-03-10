Шмыгаль объяснил, когда в Украине стабилизируются цены на бензин

В ближайшем времени Украину ожидает приостановление катастрофического роста цен на бензин и другие виды топлива для автомобилей. Такое предположение на очередном заседании 10 марта Кабмина выразил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В марте цены на бензин могут отрегулировать. Фото: 24 канал

Как объяснил чиновник, сейчас стоимость топлива на украинских АЗС "подчиняется" мировым биржам, которые демонстрируют рекордные за последние два года нефтяные ценники. При этом Шмыгаль уверяет, что правительство следит за ситуацией и делает все возможное, дабы наконец-то прекратить подорожание бензина.

По словам премьер-министра, в стране сейчас функционируют специальные региональные комиссии. Их представители занимаются переговорами с представителями автозаправочных станций по всей Украине, анализируют ценовой рынок, ведут другую аналитическую работу. Также правительство контролирует ликвидацию нелегально работающих заправок — они тоже весьма влияют на общую финансовую ситуацию на топливном рынке.

" По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта " , — подытожил свое выступление Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что отдельные эксперты не разделяют подобного энтузиазма правительства. По прогнозам представителя Центра Разумкова Максима Билявского, стоимость нефти на мировых биржах имеет все шансы продолжить расти. Специалист высказал предположение, что после восстановления мировой экономики, приблизительно во IІ квартале 2022 года, котировки "черного золота" повысятся до 100 долларов за баррель. Это, соответственно, будет оказывать влияние и на цены за топливо для автолюбителей.

В любом случае правительство уверяет, что тщательно работает над возможностью контролировать работу АЗС и стоимость бензина на украинском рынке.

Ранее "Комментарии" сообщали, на сколько может повыситься стоимость бензина в ближайшие дни, по мнению эксперта.

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