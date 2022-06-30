Экономический прогноз: чего ждать украинцам

Украина получила внешнюю помощь госбюджету за июнь в размере 126,5 млрд. грн. НБУ в отчете за июнь сообщал о том, что банковская система высоколиквидна, а банки смогут покрыть прошлогодними прибылями потери работающего кредитного портфеля, учитывая инфляционные риски. Эксперты рассказали, как внешние дотации и состояние финансового рынка Украины влияют на макроэкономические показатели и чего ожидать до конца года.



Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий говорит, что гранты и вливания в бюджет помогут снизить его дефицит. Однако в перспективе дотации и покупка облигаций, "печатание" средств не сработает — государство должно помочь бизнесу и восстанавливать экспортный потенциал.



"По состоянию на конец июня объем поступлений от международных партнеров уже составляет 126,5 млрд грн, поступил вчера, 29 июня, грант от США в размере 1,3 млрд долл. То есть это означает, что объем международной поддержки в июне в 4,5 раза превышает майские показатели (28 млрд грн). Это очень положительный сигнал, поскольку до этого дефицит госбюджета финансировался преимущественно внутренними ресурсами (налоговыми, таможенными поступлениями, дивидендами госпредприятий, продажей ОВГЗ банка и населению, а также эмиссией гривны Нацбанком)", — отмечает эксперт .



Из-за нерегулярного поступления грантов и дотаций от международных партнеров растут инфляционные и девальвационные риски, ведь Нацбанк вынужден предоставлять средства на уменьшение дефицита бюджета и постоянные расходы.



"При этом стоит обратить внимание, что несмотря на достаточно существенную международную поддержку в июне, Нацбанк в этом месяце "напечатал" рекордную сумму средств для финансирования дефицита госбюджета в размере 105 млрд грн. Одной из причин такой ситуации является то, что международная поддержка поступает неравномерно, из-за чего возникают разрывы ликвидности, а этого допускать нельзя (надо вовремя финансировать армию, зарплаты учителям, врачам, пенсии, соцвыплаты и т. п.). Потому на помощь Минфину приходит финансирование от Нацбанка. Однако такая практика создает усиление инфляционных и девальвационных рисков, поэтому этим инструментом злоупотреблять не следует", – объясняет Богдан Слуцкий.



Кроме того, эксперт подчеркнул, что, по данным Минфина, в течение следующих месяцев международная финансовая поддержка будет на достаточно высоком уровне (в том числе в июле на уровне 4,77 млрд долл.).



За счет этих средств Минфин сможет профинансировать расходы без привлечения эмиссионного финансирования Нацбанком.



"Однако только на это рассчитывать не стоит. Необходимо продолжать, как бы это сложно ни было в условиях войны, искать прозрачный диалог с бизнесом, возобновлять экспортный потенциал и способствовать продолжению работы бизнеса, поскольку он и так находится под большими рисками. Только такие шаги обеспечат устойчивую макроэкономическую стабильность в средней и долгосрочной перспективе", — говорит эксперт.



Александр Болтян, аналитик компании Esperio, считает, что кредитование – это хорошо, но в конце концов Украина будет вынуждена возвращать эти средства после войны. Пока продолжаются боевые действия о росте макроэкономических показателей можно забыть, говорит он.



"Тот факт, что в Украину поступает больше от партнеров, чем от налогов и бизнеса, является мощным сигналом, что Украину фактически продают западным кредиторам. Возвращать деньги с учетом утраченных территорий и разрушенной инфраструктуры будет невозможно. Позже Украина станет тотально подчиненной требованиям кредиторов. Спрос населения страны сохранится базовым: на продукты питания, лекарства, энергоресурсы. Дефицит Пенсионного фонда продолжает расти Это чревато тем, что в условиях войны и после многие пенсионеры не смогут получать свои выплаты. Заработные платы населения будут падать, поскольку инвестиционную активность нам пока не увидеть. Вся бизнес-активность будет внутренней", — добавляет аналитик.



Пока же не стоит ожидать положительной динамики от реального сектора.



"Восстановление бизнес-активности сейчас будет выглядеть оптимистичным на фоне слабой сравнительной базы прошлых месяцев, но в абсолютных цифрах ни туризм, ни ресторанный бизнес, ни строительство или сельскохозяйственный бизнес не демонстрируют положительную динамику. Пока война макроэкономические показатели будут падать. Если начнет повышаться активность рынка недвижимости, то нужно присмотреться к динамике цен. Вероятнее, что цены начнут падать как минимум на вторичном рынке. Если в розничном секторе будет всплеск активности, то только к началу учебного сезона в связи с необходимостью подготовить детей к школе.Торговля автомобилями не будет расти, а вот предложений о продаже автомобилей будет больше. Причина в том, что люди постараются выйти в кэш, чтобы иметь деньги на содержание и питание семей", — отмечает Александр Болтян.

Фото иллюстративное / Pixabay

Как писал портал, кто сможет подать заявки на государственные гранты для развития бизнеса.



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