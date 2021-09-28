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Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Украине

Наибольший рост цен может произойти в крупных городах

сегодня, 14:59
Автор:

Елизавета Черных

По словам Президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрия Питы, в октябре-декабре на вторичном рынке недвижимости будут отмечаться относительно стабильные цены. Стоимость может вырасти в сегменте наиболее востребованных квартир (1-,2-комнатые, до 50 кв.м, с удачной локацией). Об этом эксперт рассказал изданию "Комментарии". 

Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Украине

Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Украине - фото из открытых источников

Специалист отметил, что в последние две недели АСНУ фиксирует спад активности покупателей, в связи с чем рост цен на недвижимость прекращается. Таким образом, октябрь, по его словам, не будет настолько активен, как до 2020 года. 

По словам Юрия Питы, до конца текущего года цены на жилье на вторичном рынке могут вырасти максимум на 5%. Все будет зависеть от качественных характеристик недвижимости, расположения, площади и других важных аспектов. 

При этом наибольший рост стоимости может произойти в больших городах, как Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр. В других областных центрах, по прогнозу АСНУ, цена вряд ли увеличится больше, чем на 3%. 

"Естественно данные прогнозы не учитывают экономическую ситуацию в стране, уровень инфляции, последствия пандемии, – уточняет Юрий Пита. – Но на конец сентября пока нет никаких предпосылок к резким ценовым скачкам, сокращению существующего спроса или предложения".

Ранее эксперты озвучили для издания "Комментарии" экономический прогноз на октябрь и рассказали, какие важные экономические события могут произойти в Украине, какие законы, указы, постановления, которые облегчат или усложнят жизнь бизнесу, могут появиться, как на экономике страны может отразиться внешнеполитическая, внутриполитическая и эпидемиологическая ситуации. 


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Источник: https://money.comments.ua/news/finance/rynok-nedvizhimosti-v-ukraine-chto-budet-s-cenami-na-zhile-v-blizhayshie-mesyacy-684935.html
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