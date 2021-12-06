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Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Курс доллара в ближайшее время будет колебаться в пределах 27,5-28 гривен за доллар

сегодня, 18:14
Автор:

Елизавета Черных
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По словам финансиста Александра Савченко, украинцам следует хранить сбережения в двух валютах — часть в гривнах, а другую — в долларах. Об этом сообщается в материале ТСН. 

Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения - фото из открытых источников

Эксперт рекомендует половину сбережений класть в долларах под 1% в банк. Вторую половину — в гривнах под 10%. 

"И тогда, если даже гривна опустится ниже 29-ти за доллар, вы выиграете на долларе, а если не опустится — выиграете на гривне", — отмечает финансист. 

По словам финансового аналитика Эрика Неймана, украинцам лучше всего хранить средства в долларах. Кроме того, специалист посоветовал создать личный запас самого необходимого, в частности, продуктов и бытовой химии. 

Экономист Олег Пендзин считает надежным вкладывать гривны в облигации внутреннего государственного займа: 

"Берите пример с иностранных спекулянтов – они ведь не дураки правда? Вкладывать свои доллары в гривны, а гривны — в облигации внутреннего государственного займа достаточно надежно. По крайней мере, это обезопасит от банкротства банков. Потому что государство не обанкротится точно", — отмечает экономист. 

Напомним, что по словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, до 10 декабря курс доллара в Украине вырастет на 20 копеек и составит 27,5 грн/долл. К окончанию года традиционно наступает период девальвации гривны.  Так, по словам эксперта, в ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. 

Отметим, что профильные эксперты для интернет-издания "Комментарии" также озвучивали прогноз курса валют и инфляции в Украине в декабря, а также рассказали об изменениях, которые могут произойти, и причинах. Кроме того, эксперты дали совет, стоит ли сейчас покупать доллар.  


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/bitva-grivni-y-dolara-scho-bude-z-kursom-i-v-yakiy-valyuti-krasche-zberigati-zaoschadzhennya-1925299.html
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