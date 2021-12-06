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Елизавета Черных
По словам финансиста Александра Савченко, украинцам следует хранить сбережения в двух валютах — часть в гривнах, а другую — в долларах. Об этом сообщается в материале ТСН.
Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения - фото из открытых источников
Эксперт рекомендует половину сбережений класть в долларах под 1% в банк. Вторую половину — в гривнах под 10%.
По словам финансового аналитика Эрика Неймана, украинцам лучше всего хранить средства в долларах. Кроме того, специалист посоветовал создать личный запас самого необходимого, в частности, продуктов и бытовой химии.
Экономист Олег Пендзин считает надежным вкладывать гривны в облигации внутреннего государственного займа:
Напомним, что по словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, до 10 декабря курс доллара в Украине вырастет на 20 копеек и составит 27,5 грн/долл. К окончанию года традиционно наступает период девальвации гривны. Так, по словам эксперта, в ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне.
Отметим, что профильные эксперты для интернет-издания "Комментарии" также озвучивали прогноз курса валют и инфляции в Украине в декабря, а также рассказали об изменениях, которые могут произойти, и причинах. Кроме того, эксперты дали совет, стоит ли сейчас покупать доллар.
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