Из-за дождей в Украине дорожают огурцы: какая стоимость

После продолжительного снижения стоимости из-за дождей в Украине поднимается цена на огурцы. Об этом пишет ТСН со ссылкой на EastFruit.

Подорожание огурцов в Украине - фото из открытых источников

Сообщается, что пасмурная и нелетная погода на территории страны на протяжении длительного времени способствовала снижению предложения огурцов на рынке, вследствие чего отмечается увеличение стоимости в этом сегменте.

Отмечается, что сейчас цена за килограмм овоща варьируется в пределах 10-18 гривен. Это в среднем на 26% больше, чем неделей ранее.

Так, на сегодняшний день цена на огурцы в стране в среднем в 2,2 раза больше, чем в такой же период 2020 года. Производители не исключают, что улучшение погоды может изменить ситуацию на рынке, и овощ подешевеет.

Напомним, что в Украине отмечают снижение цен на некоторые популярные продукты, в частности, на курятину и яйца. Сообщается, что еще месяц назад куриные голени стоили 96 грн/кг. Теперь же стоимость кг продукции на 10-20 грн дешевле (в зависимости от супермаркетов, где продается). Сейчас голени можно приобрести за 63-65 грн/кг.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что с прошлого года на территории Украины подешевели овощи, а фрукты — прибавили в стоимости. В апреле 2021 года Министерство аграрной политики (Минагрополитики) зафиксировало уменьшение стоимости лука, капусты и картофеля практически на треть. В то же время цена свеклы и моркови выросла почти в два раза. А вот стоимость фруктов, по данным ведомства, увеличилась на пол процента. Минагрополитики объясняет изменение цен погодными условиями, а также отсутствием реального урожая.





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