Стало известно, как изменятся цены на жилье осенью

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Елизавета Черных
По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы, в течении 2021 года цены жилья на вторичном рынке вырастут приблизительно на 15-20%. Практически половина такого роста припадет на осень. Об этом эксперт заявил в комментарии UBR.ua.
Как изменятся цены на недвижимость на вторичном рынке - фото из открытых источников
Специалист отметил, что больше всего к подорожанию недвижимости будут подвержены жители крупных украинских городов, в частности, Киева, Харькова, Одессы, Львова и Днепра. Во многих других областных центрах увеличение стоимости жилья на вторичном рынке не перейдет отметку в 15%.
Напомним, что эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал изданию "Комментарии", ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также, есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость. По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительные изменения. Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей. Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса в рынке аренды жилья на 5-10%. Специалист подчеркивает, что эксперты рынка перестали давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.
Ранее о важных для рынка недвижимости факторах порталу "Комментарии" рассказал руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины) Эдуард Бразас.
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