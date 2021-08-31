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Стало известно, как изменятся цены на жилье осенью

Рост стоимости жилья в крупных городах не превысит 7-10%

сегодня, 10:52
Автор:

Елизавета Черных

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы, в течении 2021 года цены жилья на вторичном рынке вырастут приблизительно на 15-20%. Практически половина такого роста припадет на осень. Об этом эксперт заявил в комментарии UBR.ua.

Стало известно, как изменятся цены на жилье осенью

Как изменятся цены на недвижимость на вторичном рынке - фото из открытых источников

Специалист отметил, что больше всего к подорожанию недвижимости будут подвержены жители крупных украинских городов, в частности, Киева, Харькова, Одессы, Львова и Днепра. Во многих других областных центрах увеличение стоимости жилья на вторичном рынке не перейдет отметку в 15%. 

"Если говорить о долларовых ценах, то рост стоимости жилья в крупных городах не превысит 7-10%. То есть до конца года, и преимущественно в осенний период, стоимость жилья может потенциально увеличиться еще на 7-10% в гривне, и до 3% – в долларах", – сказал эксперт. 

Напомним, что эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал изданию "Комментарии", ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также, есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость. По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительные изменения. Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей. Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса в рынке аренды жилья на 5-10%. Специалист подчеркивает, что эксперты рынка перестали давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.                 

Ранее о важных для рынка недвижимости факторах порталу "Комментарии" рассказал руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины) Эдуард Бразас. 



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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/staryj-zhilfond-rezko-podorozhaet-osenju-sobstvenniki-kvartir-uzhe-perepisyvajut-tsenniki-4006645
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