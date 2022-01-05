С целью стабилизации стоимости в Украине в 2021 году было внедрено государственное регулирование цен на бензин и дизптопливо. Несмотря на это, цены росли практически весь год. Специалисты рассказали изданию today.юа, как изменится стоимость топлива в стране в наступившем году.

Как изменятся цены на топливо в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Так, эксперт "Нефтерынка" Александр Сиренко прогнозирует, что в январе 2022 году бензин на украинских АЗС начнет дорожать. По его словам, первой причиной изменения цен является удорожание нефти на мировом рынке, а второй — ослабление курса гривны.

Специалист высказывает мнение, что в первой половине текущего месяца цена на бензин подскочит на 50 копеек. Соответственно литр А-95 будет обходиться украинцам в 31 гривну.

Автогаз, считают эксперты, вряд ли существенно вырастет в цене зимой. Стабилизация цен происходит за счет сокращения его потребления, а также ситуации на польском рынке.

Директор консалтинговой групи "А 95" Сергей Куюн обращает внимание, что автогаз дорожает обычно весной. Чего стоит ожидать и весной текущего года. При этом специалисты не исключают, что сжиженный газ может подорожать и зимой.

В целом в 2021 году спрос на бензин в Украине увеличился на 12%, а потребление автогаза сократилось на 2%. Главная причина — подорожание последнего.

Напомним, что эксперты также рассказали, как изменятся цены на рынке недвижимости в стране в 2022 году, учитывая снижение спроса на жилье зимой.

Ранее на портале "Комментарии" — Озвучен неутешительный прогноз цен на овощи в Украине: страна может потерять целую тепличную отрасль.

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