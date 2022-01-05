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Как изменятся цены на топливо в Украине в 2022 году

В январе 2022 году бензин на украинских АЗС начнет дорожать

сегодня, 11:57
Автор:

Елизавета Черных
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С целью стабилизации стоимости в Украине в 2021 году было внедрено государственное регулирование цен на бензин и дизптопливо. Несмотря на это, цены росли практически весь год. Специалисты рассказали изданию today.юа, как изменится стоимость топлива в стране в наступившем году. 

Как изменятся цены на топливо в Украине в 2022 году

Как изменятся цены на топливо в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Так, эксперт "Нефтерынка" Александр Сиренко прогнозирует, что в январе 2022 году бензин на украинских АЗС начнет дорожать. По его словам, первой причиной изменения цен является удорожание нефти на мировом рынке, а второй — ослабление курса гривны. 

Специалист высказывает мнение, что в первой половине текущего месяца цена на бензин подскочит на 50 копеек. Соответственно литр А-95 будет обходиться украинцам в 31 гривну. 

Автогаз, считают эксперты, вряд ли существенно вырастет в цене зимой. Стабилизация цен происходит за счет сокращения его потребления, а также ситуации на польском рынке. 

Директор консалтинговой групи "А 95" Сергей Куюн обращает внимание, что автогаз дорожает обычно весной. Чего стоит ожидать и весной текущего года. При этом специалисты не исключают, что сжиженный газ может подорожать и зимой. 

В целом в 2021 году спрос на бензин в Украине увеличился на 12%, а потребление автогаза сократилось на 2%. Главная причина — подорожание последнего. 

Напомним, что эксперты также рассказали, как изменятся цены на рынке недвижимости в стране в 2022 году, учитывая снижение спроса на жилье зимой. 

Ранее на портале "Комментарии" — Озвучен неутешительный прогноз цен на овощи в Украине: страна может потерять целую тепличную отрасль. 


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Источник: https://auto.today.ua/russkyj-eksperty-rasskazaly-kak-v-ukrayne-v-2022-godu-yzmenyatsya-tseny-na-toplyvo/
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