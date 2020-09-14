Когда доллар будет по 30 грн: международное агентство обновило прогноз

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара к гривне на уровне 30 уже в следующем году, передает "РБК Украина".

Согласно прогноза, обменный курс в 2020-2023 годах ожидает постепенная девальвация. В этом году, по данным S&P, доллар будет оставаться на уровне 29 грн, в 2021 – вырастет до 30 грн, в 2022 – увеличится еще на 50 копеек, а в 2023 – достигнет 31 грн.

Отмечается, что центральный банк пытается избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. В сообщении говорится, что в нынешнем году НБУ осуществил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, а валютные резервы увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты – в августе достигли 29 млрд долларов.

Как ранее сообщалось, в Минэкономики рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом, там не видят повода для резкого скачка доллара.

В свою очередь, эксперты пояснили, можно ли верить в прогнозируемый правительством курс валют, а также рассказали, есть ли предпосылки для резкого колебания курса национальной валюты.

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