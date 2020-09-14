kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10490.49

ETH/USD

368.79

LTC/USD

48.25

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Когда доллар будет по 30 грн: международное агентство обновило прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда доллар будет по 30 грн: международное агентство обновило прогноз

Появился прогноз по курсу доллара к гривне на 2020-2023 годы

сегодня, 13:02
Автор:

Таисия Ерохина

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара к гривне на уровне 30 уже в следующем году, передает "РБК Украина".

Когда доллар будет по 30 грн: международное агентство обновило прогноз

Согласно прогноза, обменный курс в 2020-2023 годах ожидает постепенная девальвация. В этом году, по данным S&P, доллар будет оставаться на уровне 29 грн, в 2021 – вырастет до 30 грн, в 2022 – увеличится еще на 50 копеек, а в 2023 – достигнет 31 грн.

Отмечается, что центральный банк пытается избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. В сообщении говорится, что в нынешнем году НБУ осуществил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, а валютные резервы увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты – в августе достигли 29 млрд долларов.

Как ранее сообщалось, в Минэкономики рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом, там не видят повода для резкого скачка доллара.

В свою очередь, эксперты пояснили, можно ли верить в прогнозируемый правительством курс валют, а также рассказали, есть ли предпосылки для резкого колебания курса национальной валюты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!