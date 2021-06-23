Куда украинцы тратят свои деньги - Госстат

Государственная служба статистики (Госстат) Украины провела анализ данных о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям в первый квартал 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Куда украинцы тратят свои деньги - фото из открытых источников

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" — 39,5%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 18,0%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,5% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 7,9% своих доходов, на "Здравоохранение" — 6,1%, на "Одежду и обувь" — 4,5%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" — 3,4%, на "Отдых и культуру" — 3,0%, на "Связь" — 2,5%, на "Рестораны и отели" — 2,3%, на "Образование" — 1,5%, на "Разные товары и услуги" — 3,8%.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Украине изменятся цены на сахар: эксперты рассказали чего ожидать. По словам специалистов, сахар в ближайшее время дорожать не будет.

Добавим, в Украине увеличивается стоимость свинины, в результате чего уменьшается спрос. Увеличение цен на мясо связано с подорожанием зерновых, которыми кормят свиней, так как в течении года цены на зерновую группу и подсолнух выросли на 20-40%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, на какие продукты подымутся цены в июне этого года. Об этом нашему порталу сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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