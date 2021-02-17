Курс может превысить 29,1 грн за доллар: эксперт пояснил угрозу

Колебания курса гривны поясняются коронавирусом, ограничениями и снятием таковых. Об этом рассказал в материале "Комментариев" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Как отметил эксперт, украинцы вернулись к активному отдыху, тогда как во многих других странах до сих пор действую серьезные ограничения. Потому в последнее время был повышенный спрос на гривну.

"Видели колебания даже в сторону незначительного ее укрепления. Но напомню, что в бюджете заложен курс в 29,1 грн за 1 доллар. И вскоре мы можем уже ожидать незначительную девальвацию. В том числе, из-за очередной неудачи в переговорах с МВФ", — говорит Новак.

Пока с экономической точки зрения всё не так критично, добавляет эксперт. Так, золото-валютные резервы находятся на рекордном уровне, внешняя торговля сбалансировалась (благодаря корона-кризису Украина стала значительно меньше импортировать, причем экспорт упал не так сильно, как импорт).

"Но если транши МВФ не придут в первой половине года, могут возникнуть проблемы, – предупреждает эксперт. – Дело в том, что во втором полугодии мы должны выплатить 450 млрд грн долговых обязательств. Пройти эти выплаты без помощи извне будет сложно. Сотрудничество с МВФ важно еще тем, что к нему привязаны транши Евросоюза. Это – ориентир для всех наших кредиторов. И то, что миссия МВФ оставила Украину ни с чем – это сигнал нашей власти. Обязательства нужно выполнять. Особенно в борьбе с коррупцией и реформированием судебной системы".

Эксперт уверен, что если украинская власть не будет демонстрировать прогресс по этим направлениям, программа сотрудничества МВФ с Украиной будет приостановлена.

"На курсе гривны это отразится негативно. Можно ожидать даже более глубокой девальвации, чем 29,1, заложенные в бюджете", — резюмировал Новак.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал проседание курса и назвал отметку, до которой может дойти гривня в ближайшее время.

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