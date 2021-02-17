Курс может превысить 29,1 грн за доллар: эксперт пояснил угрозу

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Таисия Ерохина
Колебания курса
гривны поясняются коронавирусом, ограничениями и снятием таковых. Об этом рассказал
в материале "Комментариев" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Фото из открытых источников
Как отметил
эксперт, украинцы вернулись к активному отдыху, тогда как во многих других
странах до сих пор действую серьезные ограничения. Потому в последнее время был
повышенный спрос на гривну.
Пока с
экономической точки зрения всё не так критично, добавляет эксперт. Так, золото-валютные
резервы находятся на рекордном уровне, внешняя торговля
сбалансировалась (благодаря корона-кризису Украина стала значительно меньше
импортировать, причем экспорт упал не так сильно, как импорт).
Эксперт уверен,
что если украинская власть не будет демонстрировать прогресс по этим
направлениям, программа сотрудничества МВФ с Украиной будет приостановлена.
Напомним, ранее эксперт
спрогнозировал проседание курса и назвал отметку, до которой может дойти
гривня в ближайшее время.
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