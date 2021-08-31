Курс валют на 31 августа: как доллар проводит уходящее лето

BTC/USD
47776.57
ETH/USD
3353.28
LTC/USD
172.92
USD/UAH
26.98
EUR/UAH
31.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Смена календарных
сезонов зачастую немного "волнует" валютный рынок. Каким будет курс популярных
зарубежных валют для украинцев в последний летний вторник, 31 августа, расскажут
"Комментарии", ссылаясь на "Сегодня".
Курс валют в Украине на 31 августа 2021 года. Фото из открытых источников
Так, курс
американского доллара демонстрирует небольшое падение. По сравнению с
понедельником, 30 августа, валюта США снизилась в цене на 7 копеек. Таким
образом, за один доллар 31 августа удастся выручить 26,86 гривен.
Интересно, что
евро, в отличии от доллара, немного укрепило свои позиции на украинском валютном
рынке. Эта валюта выросла в цене на 3 копейки, закрепившись на позиции 31,69 гривен
за одно евро.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что при смене времен года зачастую начинают меняться и значения валют
в обменниках. Это считается традиционной сезонной практикой, на которую также
влияют и другие — политические и экономические факторы. Нынешняя осень не
должна стать исключением. Согласно прогнозам Нацбанка, уже в сентябре украинцы
могут ожидать небольшого подорожания доллара относительно к гривне. Вполне
возможно, что стоимость валюты поднимется к ранее привычной планке в 27 гривен
за доллар. Существует ли вероятность девальвации национальной валюты осенью-2021,
предлагаем узнать в нашем материале.
Также на портале мы
рассказывали, какие общие экономические прогнозы на ближайшие три месяца делают
отечественные эксперты. Специалисты поразмыслили, ожидать ли нам финансовых
вливаний от международных партнеров, и как Украина будет справляться с
внутренними финансовыми вызовами. Детали— в нашей публикации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости