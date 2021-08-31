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Курс валют на 31 августа: как доллар проводит уходящее лето

По сравнению с 30 августа курс американского доллара снизился на 7 копеек

сегодня, 10:47
Автор:

Вечканова Елена

Смена календарных сезонов зачастую немного "волнует" валютный рынок. Каким будет курс популярных зарубежных валют для украинцев в последний летний вторник, 31 августа, расскажут "Комментарии", ссылаясь на "Сегодня".

Курс валют на 31 августа: как доллар проводит уходящее лето

Курс валют в Украине на 31 августа 2021 года. Фото из открытых источников

Так, курс американского доллара демонстрирует небольшое падение. По сравнению с понедельником, 30 августа, валюта США снизилась в цене на 7 копеек. Таким образом, за один доллар 31 августа удастся выручить 26,86 гривен.

Интересно, что евро, в отличии от доллара, немного укрепило свои позиции на украинском валютном рынке. Эта валюта выросла в цене на 3 копейки, закрепившись на позиции 31,69 гривен за одно евро.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что при смене времен года зачастую начинают меняться и значения валют в обменниках. Это считается традиционной сезонной практикой, на которую также влияют и другие — политические и экономические факторы. Нынешняя осень не должна стать исключением. Согласно прогнозам Нацбанка, уже в сентябре украинцы могут ожидать небольшого подорожания доллара относительно к гривне. Вполне возможно, что стоимость валюты поднимется к ранее привычной планке в 27 гривен за доллар. Существует ли вероятность девальвации национальной валюты осенью-2021, предлагаем узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, какие общие экономические прогнозы на ближайшие три месяца делают отечественные эксперты. Специалисты поразмыслили, ожидать ли нам финансовых вливаний от международных партнеров, и как Украина будет справляться с внутренними финансовыми вызовами. Детали— в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/Segodnya_life/33408
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