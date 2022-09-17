570 миллионов гривен без залога: аналитик рассказал о кредите "Аккордбанка" от НБУ в начале войны

Аккордбанк, записанный на мужа экс-министра финансов, а теперь – посла Украины в США Оксаны Маркаровой, получил кредит рефинанса НБУ 570 миллионов грн без залогов по ставке 7,5% годовых. Как сообщает "Комментарии", такой информацией у себя в Facebook поделился финансовый аналитик Алексей Комаха.

Акордбанк. Фото: из открытых источников

"Всего этот банк при активах 11 млрд. задолжал Нацбанку около 6 млрд грн. Деньги, скорее всего, потратили на вывод капиталов из страны и спекуляции с валютой и ОВГЗ", – пишет Алексей Комаха.

По его словам, еще до начала войны, "Аккордбанк" якобы планировал провести с НБУ операции на 6 миллиардов гривен по государственным облигациям.

“Это сугубо спекулятивные соглашения, в ходе которых проигрывает регулятор и налогоплательщики, а Маркарова заработает себе на жительство в Вашингтоне или Майами. Прокуратура подозревала банк с участием отмывания более 1 млрд грн, но дело спустили на тормозах”, — считает Комаха.

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