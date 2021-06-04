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Главная Новости Бизнес финансы Монету в одну гривну готовы купить за десятки тысяч гривен: она может попасться любому (ФОТО)
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Монету в одну гривну готовы купить за десятки тысяч гривен: она может попасться любому (ФОТО)

Дорогостоящими являются гривны, отчеканенные из меди, серебра, алюминия или немагнитной стали

сегодня, 11:03
Автор:

Елизавета Черных

На профильных аукционах продают металлическую гривну за несколько, а порой и несколько десятков тысяч гривен. На одном из последний гривну, которая датирована 1992 годом, продали за 24,5 тыс. грн, пишет OBOZREVATEL. 

Монету в одну гривну готовы купить за десятки тысяч гривен: она может попасться любому (ФОТО)

Монету в одну гривну готовы купить за десятки тысяч гривен - фото из открытых источников

Отмечается, что монета такого номинала, которую изготовили с гладким гуртом 1.1ААг, может быть продана от 15 до 27 тыс. грн. Цена зависит от состояния самой монеты и результатов торгов на аукционе. Накануне одна гривна, датированная 1992 годом, была куплена на 24,5 тыс. грн. А немного ранее, подобную монету продали за более, чем 16 тыс. грн.  

Монету в одну гривну готовы купить за десятки тысяч гривен: она может попасться любому (ФОТО) - фото 2

Монету в одну гривну готовы купить за десятки тысяч гривен: она может попасться любому (ФОТО) - фото 3

В издании отмечают, что монету номиналом в одну гривну 1992 года в основном изготавливали из латуни или алюминиевой бронзы, однако такие монеты не имеют ценности. Более дорогостоящими являются гривны, отчеканенные из меди, серебра, алюминия или немагнитной стали. 

Напомним, что нумизматы в Украине готовы приобретать старые монеты за десятки тысяч гривен. Так, к примеру, 15 копеек 1992 продаются на профильных аукционах от 15 до 21 тыс. грн. Отмечается, что несколько недель назад такую монету продали за 21 тыс. грн. Она была изготовлена из немагнитной стали, плакированной латунью, а также на ней было изображение четырех ягод. В аукционе принимало участие более 50 человек. 

Также в материале издания "Комментарии" можно прочитать, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты




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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetu-v-1-grivnyu-mozhno-prodat-za-desyatki-tyisyach-kak-vyiglyadit-osobaya-kopejka.htm?_gl=1*1q0zjjl*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMjc4OTU3OC43OS4xLjE2MjI3ODk2MzIuMA..&_ga=2.4193
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