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Главная Новости Бизнес финансы На какие продукты вырастут цены: украинцев предупредили о стремительном подорожании
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На какие продукты вырастут цены: украинцев предупредили о стремительном подорожании

Цены на яйца и подсолнечное масло пока не меняются

сегодня, 09:50
Автор:

Елизавета Черных

Со слов экономического эксперта Алексея Дорошенко, украинцев ожидает стремительное подорожание говядины и хлеба. При этом специалист отметил, что стоимость яиц и подсолнечного масла больше подниматься не будет, пишет "Главком", ссылаясь на "Українські новини".

На какие продукты вырастут цены: украинцев предупредили о стремительном подорожании

Украинцев предупредили о стремительном подорожании продуктов - фото из открытых источников

Изменение цены на некоторые продукты связано с сезонным фактором. К примеру, овощи будут дешеветь из-за нового урожая. А вот крупного рогатого скота стало меньше, в результате чего и подорожает мясо. Такая тенденция наблюдается во всем мире, соответственно и в Украине. 

Специалист также отметил, что цены на подсолнечное масло, которые повергли в шок украинцев накануне Пасхи, не снижаются, но и не увеличиваются. Также не дешевеют комбикорм и кукуруза, хотя скоро ожидается новый урожай этой продукции. А вот увеличение стоимости злаковых, спровоцировало повышение цены на хлеб. 

Напомним, что в Украине выросла цена на гречку. Отмечается, что в нашей стране стоимость килограмма гречки с января по май 2020-му выросла на десять гривен за килограмм. Среди вероятных причин повышения цены назван запрет РФ на продажу гречки в нашей стране.

Ранее экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов прогнозировал в беседе с интернет-изданием "Комментарии", что в нашей стране вскоре можно ожидать резкого роста цен на отдельные продукты. Специалист заявил, что как в конце 2020 года выросли цены на подсолнечное масло из-за дефицита сырья, так в мае-июне продолжат повышаться цены на гречку. 

По его словам, гречка уже в марте подорожала до 40 грн за кг против 37,4 грн в январе. Причиной эксперт называет постепенное снижение посевных площадей и объемов урожая. Частично дефицит замещается импортом, отмечает Пантюхов, но объемы несоизмеримы.



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Источник: https://glavcom.ua/economics/finances/cini-na-hlib-i-myaso-pidnimutsya-ukrajinciv-poperedili-pro-podorozhchannya-755796.html
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