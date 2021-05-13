На какие продукты вырастут цены: украинцев предупредили о стремительном подорожании

Со слов экономического эксперта Алексея Дорошенко, украинцев ожидает стремительное подорожание говядины и хлеба. При этом специалист отметил, что стоимость яиц и подсолнечного масла больше подниматься не будет, пишет "Главком", ссылаясь на "Українські новини".

Украинцев предупредили о стремительном подорожании продуктов - фото из открытых источников

Изменение цены на некоторые продукты связано с сезонным фактором. К примеру, овощи будут дешеветь из-за нового урожая. А вот крупного рогатого скота стало меньше, в результате чего и подорожает мясо. Такая тенденция наблюдается во всем мире, соответственно и в Украине.

Специалист также отметил, что цены на подсолнечное масло, которые повергли в шок украинцев накануне Пасхи, не снижаются, но и не увеличиваются. Также не дешевеют комбикорм и кукуруза, хотя скоро ожидается новый урожай этой продукции. А вот увеличение стоимости злаковых, спровоцировало повышение цены на хлеб.

Напомним, что в Украине выросла цена на гречку. Отмечается, что в нашей стране стоимость килограмма гречки с января по май 2020-му выросла на десять гривен за килограмм. Среди вероятных причин повышения цены назван запрет РФ на продажу гречки в нашей стране.

Ранее экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов прогнозировал в беседе с интернет-изданием "Комментарии", что в нашей стране вскоре можно ожидать резкого роста цен на отдельные продукты. Специалист заявил, что как в конце 2020 года выросли цены на подсолнечное масло из-за дефицита сырья, так в мае-июне продолжат повышаться цены на гречку.

По его словам, гречка уже в марте подорожала до 40 грн за кг против 37,4 грн в январе. Причиной эксперт называет постепенное снижение посевных площадей и объемов урожая. Частично дефицит замещается импортом, отмечает Пантюхов, но объемы несоизмеримы.





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