НБУ установил курс валют на 16 сентября: что будет с курсом доллара и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 16 сентября на уровне 28,06 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,34 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день подорожал на 6 копеек – вчера он был на уровне 28 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 9 копеек – по состоянию на 15 сентября курс был установлен на уровне 33,25 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 16 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 55 215,67 грн за унцию, что на 631,05 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 772,42 грн за унцию – на 17,59 грн больше, чем на 15 сентября. Стоимость платины в среду будет на уровне 27 282,67 грн за унцию, что на 904,15 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 10 870 долл.

Напомним, Правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год и подало его в Верховную Раду. Парламент намерен рассмотреть его уже в пятницу. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие из основных показателей госбюджета реалистичны, а какие вызывают вопросы.

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