НБУ установил курс валют на 22 февраля: что будет с долларом и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 22 февраля понедельник установлен на уровне 33,85 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день не изменился. В то же время официальный евро в течение банковского дня вырос на 20 копеек – по состоянию на 19 февраля курс был установлен на уровне 33,65грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 22 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 49 377,39 грн за унцию, что на 298,1 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 757,08 грн за унцию – на 1,07 грн меньше, чем на 19 февраля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 35 532,52 грн за унцию, что на 217,82 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin снова обновляет рекорды. Так, по состоянию на вечер пятницы, 19 февраля, курс составляет 54 335,3 долл. за монету.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил недавно, что регулятор может выпустить украинские электронные деньги – е-гривну, которую относят к классу цифровых валют центральных банков (СBDС). "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько это реалистично и актуально для нашей страны, а также, что изменится после запуска такой валюты.

Отметим, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.

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