Самая популярная криптовалюта — биткойн — сегодня, 19 февраля, превысила отметку 53 000 долларов. Это наивысшее значение за всю историю его существования. Об этом сообщает издание "РБК-Украина", со ссылкой на биржу криптовалют coindeck.

Биткойн достиг наивысшего значения в истории - фото из открытых источников

По данным источника, по состоянию на 17:15 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 53 052 доллара. За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%.

Напомним, что накануне стало известно, что криптовалюта подорожала до 52 932 долларов. Сообщалось, что в течении семи дней, биткойн увеличился в цене на 8%, а в целом за месяц его стоимость выросла на 60%.

Издание "Комментарии" также сообщало, что несмотря на все дифирамбы главной криптовалюте, биткоин как способ сбережения средств вовсе не является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит. Такой совет озвучил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в статье "Комментариев". Эксперт считает, что покупка биткоинов является диверсификацией существующих проектов, инвестиций, валютных вкладов в рамках нестабильного периода пандемии и других шоков мирового масштаба. И даже покупка по невыгодному курсу в среднем не является губительной для общего инвестиционного портфеля.

В нашем материале мы также рассказывали, что несмотря на небывалую популярность Биткоина, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов.





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