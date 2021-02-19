logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

54266.89

ETH/USD

1945.73

LTC/USD

230.31

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Биткойн достиг наивысшего значения в истории
commentss НОВОСТИ Все новости

Биткойн достиг наивысшего значения в истории

За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%

сегодня, 17:39
Автор:

Елизавета Черных

Самая популярная криптовалюта — биткойн — сегодня, 19 февраля, превысила отметку 53 000 долларов. Это наивысшее значение за всю историю его существования. Об этом сообщает издание "РБК-Украина", со ссылкой на биржу криптовалют coindeck. 

Биткойн достиг наивысшего значения в истории

Биткойн достиг наивысшего значения в истории - фото из открытых источников

По данным источника, по состоянию на 17:15 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 53 052 доллара. За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%.

Напомним, что накануне стало известно, что криптовалюта подорожала до 52 932 долларов. Сообщалось, что в течении семи дней, биткойн увеличился в цене на 8%, а в целом за месяц его стоимость выросла на 60%. 

Издание "Комментарии" также сообщало, что несмотря на все дифирамбы главной криптовалюте, биткоин как способ сбережения средств вовсе не является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит. Такой совет озвучил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в статье "Комментариев". Эксперт считает, что покупка биткоинов является диверсификацией существующих проектов, инвестиций, валютных вкладов в рамках нестабильного периода пандемии и других шоков мирового масштаба. И даже покупка по невыгодному курсу в среднем не является губительной для общего инвестиционного портфеля. 

В нашем материале мы также рассказывали, что несмотря на небывалую популярность Биткоина, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/rus/finance/bitkoyn-probil-otmetku-vyshe-53-000-dollarov-1613747808.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ