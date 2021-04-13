Пенсии без Укрпочты: как пенсионеры будут получать свои деньги

Украинским пенсионерам, до сих пор получающим пенсию "налом", а не на карту, пора приготовиться к существенным изменениям. По информации представителей Пенсионного фонда, уже с сентября 2021 года Укрпочту, нынче доставляющую выплаты на дом, сменят представители других организаций. При этом обслуживание получат не все желающие, а лишь определенные категории населения. "Комментарии" обратились к экспертам, анализирующим происходящее, за объяснением.



"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Предполагается, что вскоре деньги на руки в Украине будут приносить лишь людям с инвалидностью I группы, украинцам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также пенсионерам старше 80 лет. Остальные должны будут выбрать банк и оформить счет, на который и будет начисляться пенсия. Если этого не сделать деньги, будут поступать на текущий счет в "Ощадбанке".

Скорее всего, такие решения подымут волну недовольства у населения — и отдельные проявления уже наблюдаются среди комментаторов в Сети и личных разговорах. Имеют свое видение и специалисты.

"Укрпочта время от времени прибегает к банальному шантажу"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает изменения порядка с выплатой пенсий в части отказа от услуг Укрпочты вполне ожидаемыми.

Эксперт приводит данные, что количество пенсионеров, которые пользуются данной услугой, ежегодно уменьшается. В январе 2019 года эта цифра равнялась 4,2 млн человек, в январе 2020-го — уже 3,8 млн. Апрель 2021 года демонстрирует очередное "сокращение" клиентов Укрпочты — 3,4 млн человек.

"Зато постоянно увеличивается доля тех, кто пользуется услугами банков, — подчеркивает Валерий Клочок. — Среди наиболее популярных — два государственных банка: "ПриватБанк" и "Ощадбанк". На эти два учреждения приходится почти 90% выплат через текущие счета в банках. Из года в год (даже месяц к месяцу) сумма перечислений именно через банковские учреждения растет. Поэтому отказ от услуг Укрпочты вполне ожидаем. Тем более, что Укрпочта время от времени прибегает к банальному шантажу, требуя оплату услуг по доставке пенсий. Показательным был скандал в 2018 году, когда только за полгода Укрпочта получила 500 млн. грн. компенсации за первое полугодие за доставку пенсий".

Еще одним фактором постепенного отказа от услуг "Укрпочты" может быть, по мнению эксперта, возможная приватизация предприятия в будущем.

"Несмотря на сомнительную эффективность работы учреждения, лишив Смелянского (руководитель Укрпочты — ред.) многомиллионной дотации из государственного бюджета, просто можно минимизировать стоимость активов и доказать очевидность убыточности ее деятельности, — поясняет Валерий Клочок. — Что касается оплаты процентов за пользование банковскими счетами, то этот вопрос в любом случае ляжет на плечи Пенсионного фонда, госбюджета и государственных банков. Другое дело — какими будут эти проценты. Государственные банковские учреждения могут осуществлять их по минимальному значению и имеют все шансы увеличить суммы перечислений для пенсионеров".

Изменится лишь формат взаимодействия государства и Укрпочты

Экономический эксперт, гендиректор в UFC Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко отмечает, что на деле принятое Постановление вряд ли предполагает смену Укрпочты на какое-то другое предприятие или учреждение в вопросе доставки пенсий.

"Просто со следующего года (а, возможно, уже с сентября — ред.) эта услуга будет осуществляться не в директивном порядке, когда государство в лице Пенсионного фонда поручает эту функцию Укрпочте, а в формате взаимодействия двух независимых субъектов хозяйствования: заказчик-исполнитель", — говорит эксперт.

По мнению Александра Гаврутенко, Укрпочта якобы самостоятельно предложит приемлемый для нее тариф, который на данный момент значительно ниже себестоимости выполнения таких работ.

"Говоря "якобы", мы понимаем, что такие вопросы все равно будут предварительно согласованы — и просто легитимизируются по итогам конкурса", — прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Укрпочте сменились тарифы на доставку любых госвыплат. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале можно узнать о том, как нужно действовать в случае необходимости вернуть посылку, полученную на Укрпочте.

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