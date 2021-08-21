Пенсии по 7 тысяч: в Минсоцполитики назвали условие

Получать пенсии по 7 тысяч гривен в Украине можно. Но рассчитывать на такой размер пенсионной выплаты могут только граждане Украины с полным страховым стажем из обеих пенсионных систем — накопительной и солидарной, информирует Министерство социальной политики.

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В министерстве рассказали, что если делать взнос в накопительную систему в размере 4% от заработной платы ежемесячно и иметь доходность в +0,25% выше уровня ежемесячной инфляции, то к старости можно рассчитывать на те самые семь тысяч гривен в месяц в качестве пенсии. Правда, есть несколько дополнительных условий:

- зарплата должна составлять не менее 15 тыс. грн/месяц;

- общий подтвержденный рабочий стаж не должен быть меньше 35 лет;

- получать пенсию в солидарной пенсионной системе в размере не менее 3,6 тыс. грн.

Таким образом, при выходе на пенсию в течение пятнадцати лет украинец сможет рассчитывать на 3,6 тыс. грн солидарной и 3,1 тыс. грн накопительной пенсии, что в сумме составит 6,7 тыс. грн — 45% от расчетной заработной платы в 15 тыс. грн.

До конца 2021 года украинских пенсионеров ожидает три этапа повышения пенсий для разных категорий. Пенсии вырастут с 1 октября и с 1 декабря. Подробнее - в публикации портала "Комментарии".

Народные депутаты потребовали от правительства увеличить пенсионные выплаты в Украине минимум в два раза. Однако тем временем СМИ сообщают, что в казне государства денег на повышение пенсий нет. А эксперт дал порталу комментарий, в котором объяснил, по какой причине украинское правительство решило перенести некоторые запланированные повышения пенсий и выплаты.

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